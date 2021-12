En la fila. En el estadio Aldo Cantoni hubo personas de todas las edades esperando para hacerse los hisopados. Hubo una larga fila durante todo el día.

Hace dos días el Ministerio de Salud sanjuanino anunció que la variante Delta ya está circulando en la provincia. Esto se sumó al notable aumento de casos diarios. En este contexto, DIARIO DE CUYO recorrió algunos centros de testeo, que a diferencia de hace unas semanas, tienen una alta presencia de personas con síntomas o que son contactos estrechos. La mayoría de los consultados dijo que la circulación de la Delta los puso en alerta, que les da temor y que por eso decidieron ir a hisoparse. Esto, a pesar de que hace unas semanas 3 de cada 4 sanjuaninos dijeron no tener miedo a esta variante que estaba dando los primeros pasos en la provincia.

A principios de diciembre, cuando Salud detectó el primer caso de Delta en San Juan, muchos sanjuaninos dijeron, a través de una encuesta de este diario, que no sentían miedo ante la presencia de esta variante. Además, muy pocos revelaron que iban a incrementar los cuidados para evitar los contagios. Sin embargo, ahora el aumento de casos abrió un nuevo capítulo de la pandemia y los sanjuaninos que ayer pasaron por los centros de testeo dijeron que ahora sí tienen temor ante esta variante, que es altamente contagiosa.

"Hace unas semanas estuve con dolor de garganta, pero no se me ocurrió hisoparme. Hoy, cuando me enteré que mi cuñado dio positivo, vine sin dudar. El hecho de que hayan anunciado que la Delta está circulando hizo que tomara la decisión. Me sorprendí cuando vi la cantidad de gente que hay", dijo Lucas Ruarte, un sanjuanino que estuvo ayer en el centro de testeo del Centro de Adiestramiento René Favaloro (La Rotonda), en Rawson, donde la gente hizo una larga fila para ser hisopada.

Al igual que él, muchos sanjuaninos asistieron ayer a los centros de hisopado. Si bien la gente no tuvo que aguardar mucho tiempo, como sí pasó en los momentos más críticos de la pandemia, la puerta del centro de hisopado del Aldo Cantoni ayer estuvo llena de gente. Esto, de la misma manera que viene ocurriendo desde fines de la semana pasada, cuando se empezó a ver más movimiento de casos sospechosos y cuando se llegó a testear por día casi el doble de sanjuaninos que la media diaria de la última quincena de este mes.

Ayer, una larga fila de personas esperando ingresar a la zona de testeo y otros sentados aguardando la entrega de los resultados se pudieron ver durante toda la jornada, en el centro de testeo del estadio. Muchos de los que estuvieron allí dijeron que asistieron porque eran contacto estrecho de algún positivo y otros, porque tenían algún síntoma y que por mínimo que fuera querían saber si estaban o no contagiados. "Para las fiestas estuvimos con la familia y algunos amigos. Uno de ellos dio positivo y hoy me levanté con la nariz muy tapada y picazón en la garganta, por eso vine. Quiero saber si estoy bien, para poder ver a mis papás para el 31 (por Fin de Año) y estar tranquilo", agregó Carlos Luna, de Capital, mientras que Rodrigo Cardozo comentó que un familiar suyo dio positivo y que por temor asistió a hisoparse.

Vacunas para niños

El Ministerio de Salud Pública informó que desde hoy los niños de 3 a 11 años podrán vacunarse por demanda espontánea. Podrán dirigirse al centro de vacunación más cercano en compañía de un mayor responsable con el carnet de vacunación covid-19, DNI y asistir sin síntomas.

Los 23 centros de hisopado locales

En San Juan hay 23 centros de testeo en los diferentes departamentos. A continuación todos los lugares donde se hacen los hisopados.

Zona Sanitaria 1: CAPS Barassi, Estadio Aldo Cantoni e Infinito por Descubrir (Capital); CAPS Báez Laspiur (Chimbas); CAPS Cabral de la Colina (9 de Julio) y CAPS Ibonne Silva (Santa Lucía).

CAPS Barassi, Estadio Aldo Cantoni e Infinito por Descubrir (Capital); CAPS Báez Laspiur (Chimbas); CAPS Cabral de la Colina (9 de Julio) y CAPS Ibonne Silva (Santa Lucía). Zona Sanitaria 2 : Hospital César Aguilar (Caucete), hospital de 25 de mayo; CAPS Stella Molina (San Martín), hospital Rizzo (Angaco) y hospital Alejandro Albarracín (Valle Fértil).

: Hospital César Aguilar (Caucete), hospital de 25 de mayo; CAPS Stella Molina (San Martín), hospital Rizzo (Angaco) y hospital Alejandro Albarracín (Valle Fértil). Zona Sanitaria 3 : hospitales Giordano (Albardón), San Roque (Jáchal) y Tomás Perón (Iglesia).

: hospitales Giordano (Albardón), San Roque (Jáchal) y Tomás Perón (Iglesia). Zona Sanitaria 4 : CUIM de la UNSJ (Rivadavia), CAPS de Ullum, CAPS de Zonda, hospitales de Calingasta y Barreal, y CAPS de Tamberías.

: CUIM de la UNSJ (Rivadavia), CAPS de Ullum, CAPS de Zonda, hospitales de Calingasta y Barreal, y CAPS de Tamberías. Zona Sanitaria 5: Centro de Adiestramiento René Favaloro (Rawson), hospital Federico Cantoni (Pocito) y hospital Ventura Lloveras (Sarmiento).

PARTE SANITARIO

Hubo 90 casos, la cifra más alta desde agosto

El Ministerio de Salud Pública informó ayer que fueron detecta­dos 90 casos de covid, la cifra dia­ria más alta desde agosto. Así, los contagios siguen en aumento en medio de la confirmación de la circulación comunitaria de Delta y la sospecha de Ómicron, las dos variantes más infectivas. Los 90 casos de ayer, en tanto, ca­si igualaron a todo noviembre, que acumuló 91.

De esta manera, el acumulado tiene 72.597 infectados, de los cuales 315 casos activos. Hay 32 internados y 9 de ellos permane­cen en terapia intensiva. No hu­bo decesos y el total se mantiene en 1.191.