Algunos optan por no correr detrás de una pelota de fútbol, subirse a unos patines o pedalear en ruta. Eligen ponerse una malla y practicar lucha olímpica o sumergirse en el agua para tratar de hacer difíciles piruetas mientras hacen nado sincronizado. Esto, gracias a que la Secretaría de Deportes abrió los Centro de Desarrollo Deportivo, en los que apuntan a impulsar actividades deportivas poco convencionales. Este año, se puso en funcionamiento 10 escuelas de iniciación gratuitas en las que se enseña bádminton, boxeo, canotaje, esgrima, gimnasia rítmica, lucha olímpica, nado sincronizado, pelota paleta, tenis de mesa y tiro. En este momento estas escuelas cuentan con un poco más de 120 chicos.



Para los niños esto es una gran posibilidad, pues muchos ni siquiera conocían estos deportes, mientras que para otros el costo económico de los elementos y las cuotas los hacían imposibles.



Desde hace 3 meses, la Secretaría de Deportes comenzó a trabajar en el desarrollo de estas disciplinas. Es que la idea es que no sólo se practiquen deportes populares como el fútbol, el hockey o el ciclismo. Y, a pesar de que hay chicos que hace poco que están entrenando en estos deportes, algunos viajarán en octubre a los Juegos Evitas Nacionales para representar a la provincia por primera vez en estas disciplinas deportivas. Es por esto que varios intensificaron los entrenamientos.



Al igual que los chicos, los profesores de las distintas actividades están felices por el desarrollo de estas disciplinas poco convencionales. "Es muy lindo poder hacer deportes poco conocidos y a la vez está buenísimo ver que hay apoyo y que cada vez se suman más chicos a lo que nosotros hacemos", dijo Leticia Carmona, la profesora de nado sincronizado. Ella contó que, al igual que muchos otros profesores, debieron hacer capacitaciones para poder dar estos deportes. "La mayoría de los chicos que tengo en lucha olímpica son niños que no les gustó o no se adaptaron en otros deportes y eso está bueno, si no había chicos que se quedaban sin hacer nada", dijo Fabricio Riveros, el profesor de esta actividad. En este mismo sentido, otros encargados de las escuelitas dijeron que estas disciplinas son olímpicas y que es necesario el desarrollo de los chicos desde pequeños, para que la provincia comience a tener deportistas profesionales en todo tipo de disciplinas. Y sobre todo para que los chicos hagan actividades físicas y dejen de lado el sedentarismo.



Para saber

Todos los departamentos tienen escuelas de iniciación deportivas gratuitas. Para información sobre las inscripciones y disponibilidad se puede consultar en la Secretaría de Deportes, en el estadio Cantoni o en los municipios.

Canotaje, en crecimiento

El canotaje es un deporte que consiste en competir en velocidad o habilidad con kayaks, canoas o piraguas. En San Juan se practica con kayaks, en el río San Juan, donde ya se realizó un mundial y este año se hará otro. Ana Pickenhayn, Ignacio Inglese y Jeremías Fernández son tres de los chicos que forman parte de la escuela de Canotaje. “Lo más lindo de este deporte es que nunca te aburre. Es muy divertido”, dijo Ana y contó que está feliz de ver que casi todas las semanas se suman chicos nuevo para practicar canotaje.

Para realizar este deporte los chicos no necesitan llevar ningún elemento porque en la escuela se lo prestan. “Es lindísimo que el deporte comience a conocerse. Somos pocos remadores, pero está muy lindo ver que se fomenta esta actividad”, dijo Jeremías, que tiene 16 años.

Luchadores

La lucha olímpica es un deporte en el cual cada participante intenta derrotar a su oponente con el uso de llaves y técnicas de proyección. En San Juan se practica desde hace unos meses gratis en el CIC de Villa Angélica en Rawson. Actualmente hay unos 12 chicos que asisten en distintos horarios. Uno de ellos es Mateo Illanes, un chico de 15 años que contó que lo que más le gusta de este deporte es que a pesar de que hay peleas no es una disciplina violenta. “El año pasado comencé a ver este deporte y me encantó. Ahora lo practico con mucha pasión y sacrificio”, dijo el chico y contó que sueña con llegar a los Juegos Olímpicos. La lucha olímpica no es sólo para los varones, en el CIC hay algunas chicas que también se animan a esta disciplina, que se entrena dos veces por semana.

Artistas en el agua

El nado sincronizado es una disciplina que combina natación, gimnasia y danza. En San Juan se practica en una pileta privada, pero las chicas entrenan gratis, y en el Palomar. Leticia Carmona, la profesora de nado, contó que esta disciplina es muy exigente y se necesita de mucho entrenamiento. A la vez dijo que es necesario que los chicos sepan nadar antes de comenzar este deporte. Desde el agua, lookeadas como grandes nadadoras Daiana Frías, de 12 años, y Cecilia Tejada, de 11, contaron que sueñan con ser profesionales y hacer piruetas difíciles al ritmo de la música. A pesar de que hace poco que entrenan, las chicas contaron que aman el deporte y que lo que más les cuesta es hacer “la cubeta”, que es cuando quedan con las piernas para arriba, mientras que mantienen el resto del cuerpo flotando en la superficie.