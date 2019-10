Este lunes, se conoció que hay al menos 30 casos de escarlatina y varicela en un establecimiento educativo de Iglesia. Ante la situación, los padres de los alumnos de la Escuela Yapeyú decidieron ir hasta la institución y pedir que realicen una desinfección inmediata del lugar.

Según María José Guillemen, la mamá de un niño contagiado, alrededor de 32 padres fueron a la escuela que cuenta con una matrícula de 110 estudiantes, con el objetivo de que las autoridades "tomen cartas en el asunto".

Además, por el panorama sanitario que reina en el establecimiento informaron que no enviarán a sus hijos a clases hasta que no se desinfecte el sitio. También pidieron que se suspendan las actividades escolares algunos días para que "no se siga propagando este tipo de enfermedades".

Por su parte, en una radio local indicaron que la directora de la escuela informó la situación al Ministerio de Educación.

Escarlatina: síntomas y causas

La escarlatina es una enfermedad bacteriana que se manifiesta en algunas personas que tienen faringitis estreptocócica. La escarlatina, también conocida como fiebre escarlata, se caracteriza por un sarpullido rojo brillante que afecta la mayor parte del cuerpo. La escarlatina casi siempre está acompañada de dolor de garganta y fiebre alta.

Esta enfermedad es más frecuente en los niños de 5 a 15 años. Si bien la escarlatina alguna vez se consideró una enfermedad grave de la niñez, los tratamientos con antibióticos han hecho que sea menos peligrosa. No obstante, si no se trata, la escarlatina puede provocar trastornos más graves que afectan el corazón, los riñones y otras partes del cuerpo.

Síntomas

Los signos y síntomas que dan nombre a la fiebre escarlata incluyen:

Un sarpullido rojo. El sarpullido se ve como una quemadura de sol y se siente como papel de lija. Por lo general, comienza en la cara o el cuello y se disemina al tronco, los brazos y las piernas. Si se aplica presión sobre la piel enrojecida, se vuelve pálida.

Líneas rojas. Los pliegues de piel alrededor de la ingle, las axilas, los codos, las rodillas y el cuello por lo general se vuelven de un rojo más profundo que el del sarpullido que los rodea.

Rostro enrojecido. La cara puede aparecer enrojecida con un anillo pálido alrededor de la boca.

Lengua de fresa. La lengua generalmente se ve roja y abultada, y a menudo se ve cubierta de una capa blanca al principio de la enfermedad.

El sarpullido y el enrojecimiento de la cara y la lengua generalmente duran aproximadamente una semana. Después de que estos signos y síntomas hayan disminuido, la piel afectada por el sarpullido a menudo se descama. Otros signos y síntomas de la fiebre escarlata pueden incluir los siguientes:

Fiebre de 38.3°C o más, a menudo con escalofríos

Garganta muy dolorida y roja, a veces con manchas blancas o amarillentas

Dificultad para tragar

Glándulas agrandadas en el cuello (ganglios linfáticos) que están sensibles al tacto

Náuseas o vómitos

Dolor de cabeza

Causas

La escarlatina es causada por el mismo tipo de bacteria que provoca la faringitis estreptocócica. En la escarlatina, la bacteria libera una toxina que produce la erupción cutánea y el enrojecimiento de la lengua.

La infección se transmite de una persona a otra a través de las gotas que expulsa una persona infectada al toser o estornudar. El período de incubación, el tiempo que transcurre entre la exposición y la enfermedad, generalmente es de dos a cuatro días.