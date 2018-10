Puertas que no cierran bien; otros se detienen; algunos no pueden ser usados por personas discapacitadas; una gran parte tiene puertas tipo tijera. Según especialistas, el mundo de los ascensores en San Juan carece de reglas y controles. Aseguran que hay unos 320 en toda la provincia -entre los ubicados en edificios privados y públicos- y que al menos el 25% no cumple con las normas, según la Asociación Civil Única de Ascensoristas y Afines de San Juan. Han presentado un proyecto al Concejo Deliberante de la Capital para empezar con la tarea de regularización y control.

En momentos donde la provincia de San Juan crece para arriba, con torres de departamentos en la ciudad, aseguran desde esta entidad que no se controla bajo qué condiciones se instalan y, principalmente, qué tipo de mantenimiento reciben después.

"Cualquiera que se sube a un ascensor, se sube a un medio de transporte, que si no se lo mantiene correctamente puede resultar un peligro", contó a DIARIO DE CUYO Eduardo Sanz, presidente de esta asociación, que tiene algunas semanas de vida.

Según Sanz, el control no existe en los edificios, que los arreglos que se hacen en muchos casos son precarios y que sólo buscan que el ascensor siga andando. "Hay muchos que tienen puertas tijeras que están prohibidas porque son un peligro y siguen funcionando porque es un gasto cambiarlas, pero como nadie los controla, ahí siguen", dijo el profesional.

La regulación de los ascensores está más clara en Capital Federal y Buenos Aires, donde los municipios realizan esa tarea de control. Por eso es que el 8 de octubre pasado, esta asociación presentó un proyecto al cuerpo deliberativo capitalino, distrito donde está la mayor cantidad de estos paratos. "Hay que hacer un padrón para saber la cantidad exacta de ascensores, las condiciones en la que están y empezar a trabajar todos juntos, municipio y nosotros, para regular todo", sugirió Sanz.

Pero ¿ocurren accidente en San Juan? Sí, ninguno grave, pero ocurren, aseguran. La mayoría se trata de gente que queda atrapada por algún desperfecto y donde en muchos casos los ascensores no cuentan con el dispositivo para avisar y pasan horas adentro.

Los interesados en saber más sobre este tema pueden comunicarse a [email protected]