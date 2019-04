El eclipse solar del próximo 2 de julio será un fenómeno natural que nadie querrá dejar de ver. Pero, hay que tener ciertas precauciones para no afectar la salud de los ojos. Georgina Coldwell, doctora en Astronomía y miembro de la Asociación Argentina de Astronomía, dijo que hay creencias erróneas de los elementos que se pueden usar para mirar un eclipse de este tipo y que representan un peligro para la vista. También dio instrucciones de cómo construir en casa una cámara oscura para observar este evento.

"Si miramos directamente el sol durante un eclipse podemos dañar la vista de manera irreversible. Aunque no nos demos cuenta o no nos produzca molestias en ese momento, la gran cantidad de radiación que proviene del Sol quema progresivamente las células de la retina y una vez que se queman no tiene solución". Lo dijo Coldwell para enfatizar sobre la importancia de tomar los recaudos necesarios para observar este fenómeno sin correr riegos. Sostuvo que el único dispositivo seguro para observar un eclipse solar sin exponer la salud son los lentes con filtros especiales, certificados por la NASA, y que cumplen las Normas ISO 12312-2. "Estos lentes se venden en Estados Unidos y en los laboratorios autorizados. Hay que tener cuidado con las ventas por Internet, ya que pueden ofrecer dispositivos truchos. Se puede ingresar en la página de la NASA para ver las marcas y laboratorios autorizados a comercializarlos", explicó Coldwell.

La astrónoma también dijo que hay algunas creencias erróneas sobre los elementos que se pueden usar para observar un eclipse solar sin sufrir daños. En este aspecto resaltó que para esto no se puede usar ni placas radiográficas, lentes de sol, papel carbónico, vidrios tonalizados o polarizados, bolsas de nylon, binoculares, telescopios comunes, ni máscaras para soldar. "Muchos creen que usando estos elementos protegen su vista y es todo lo contrario. Por ejemplo, las máscaras de soldar tienen un vidrio DIN 11 y se necesita un DIN 14 para mirar el eclipse. La recomendación es asesorarse bien antes de observar estos fenómeno", dijo la especialista.

Coldwell agregó que la forma más segura de disfrutar de un eclipse solar es observarlo mediante su proyección y de manera indirecta. Dijo que con materiales de uso cotidiano y de manera sencilla se puede fabricar una cámara oscura para este fin (ver aparte). "En las jornadas de capacitación para personal de las escuelas vamos a enseñar cómo se confecciona este dispositivo para que todos puedan hacer uno. Es muy sencillo y económico, pero sobre todo seguro", sostuvo.

Durante el 9 y 10 de abril se desarrollarán en la provincia las Jornadas de Capacitación Sobre el Sol, destinadas a docentes y directivos de todas las escuelas de la provincia, tanto de gestión pública como privada. Pero, debido a la demanda registrada, hubo que hacer algunas modificaciones. "Se inscribió tanta gente que el Ministerio de Educación tuvo que modificar la participación y analizar la extensión de las jornadas. Ahora podrán participar sólo supervisores y directores de las instituciones educativas. Y se verá si se realiza un tercer día de jornada, un sábado, para que puedan participar los docentes", dijo la especialista.

Las jornadas se desarrollarán en el Teatro Sarmiento, en el horario de 8 a 13, durante ambos días. Cada jornada finalizará con una observación del Sol en la Plaza Laprida donde se instalarán telescopios especiales.

Telescopio solar