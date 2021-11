Pudo ser una desgracia cuando se habían dispuesto a pasar el día en un lugar distinto. Ayer, una familia alquiló una cabaña en la zona de Médano de Oro, en Rawson, pero un accidente doméstico casi enluta la jornada sabatina.

Personal policial informó que todo ocurrió en un lote de calle América antes de Ruta 155. En ese lugar, mientras preparaban todo para almorzar, un niño se precipitó a una pileta y fue advertido por uno de los familiares.

Uno de ellos se arrojó y sacó al menor de 3 años. No saben bien cuánto pasó desde la caída hasta que lo rescataron. De inmediato empezaron las maniobras para reanimarlo, pero no había caso. En movilidad particular fue llevado de inmediato al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson donde lograrlo salvarlo.

El niño quedó en observación a la espera de su evolución.