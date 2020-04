Con la habilitación de nuevas actividades a partir del lunes, que demandará que más gente se tenga que trasladar a prestar servicios, por ejemplo los empleados de comercio y profesionales de la salud, en el Gobierno provincial tienen decidido ampliar la circulación de taxis y remises, según adelantó la titular de la cartera política, Fabiola Aubone. No ocurrirá lo mismo con la frecuencia de colectivos, que se mantendrá como hasta ahora, con el movimiento de las unidades con una reducción del 40%.

A partir de un listado de actividades que podrán reactivarse en la cuarentena que el presidente Alberto Fernández prorrogó, en principio, hasta el 26 de abril, como por ejemplo el comercio con ventas con entrega a domicilio, atención médica y odontológica programada, con la vuelta de las obras privadas y de oficios, como gasistas, plomeros y carpinteros, se estima que habrá mayor cantidad de personas que necesitarán trasladarse para cumplir sus tareas. Y por eso la decisión de que vuelvan a circular los taxis y remises.

Hasta ahora, la decisión oficial es que sólo pueden circular a pedido de un usuario, que llama por teléfono a un chofer conocido o de su confianza, pero no están funcionando las bases de las remiseras o de taxis ni la plataformas para utilizar estos servicios. Con el cambio, volverá el sistema e incluso se podrá abordar a una unidad en la calle, que hasta ahora no estaba permitido.

En el caso de los colectivos, las unidades circulan con una reducción del 40% y con algunas restricciones. Por ejemplo no puede haber pasajeros parados en los coches y se deben respetar las distancias mínimas, es decir que, por ejemplo, no puede haber usuarios sentados en asientos dobles. Esta modalidad no cambiará, según lo que se sabe hasta ahora.

Al igual que muchas actividades económicas, el sector de los taxis y remises viene muy golpeado por el parate generado por el coronavirus. Y ya hubo un intento del Gobierno provincial de darle apoyo a la actividad. Fue cuando a fines de marzo la administración provincial puso en marcha un sistema de ayuda con módulos alimentarios destinados a aquellas personas que no recibían ningún beneficio social, ni eran favorecidas en el sistema de asignaciones, salarios o contratos. Para ello debían inscribirse para recibir la ayuda en la página oficial del Gobierno (www .sanjuan.gob.ar). Y la distribución de los módulos se implementó con el empleo de taxis y remises debidamente identificados. Todo el plan iba a estar bajo la coordinación del ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay. Para poner en marcho el sistema de mencionó que se iban a utilizar, en principio, unos 100 vehículos, en dos tandas de 50.

En el caso de transporte de colectivos, el sector viene de protagonizar un paro de actividades el jueves, de una 4 horas a partir del mediodía. La protesta de los choferes fue en solidaridad con sus pares de otras provincias que sufren atraso salarial, que no es el caso de San Juan.

La medida generó una fuerte molestia en el Gobierno provincial e incluso tuvieron que mediar el gobernador Sergio Uñac y la ministra Aubone, hasta que los conductores, nucleados en el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Héctor Maldonado, terminaron deponiendo su actividad.

Incluso, con posterioridad, el Ejecutivo sanjuanino hizo público que para sostener el servicio de colectivos en la provincia, el Gobierno local aporta 140 millones de pesos mensuales, a los que se suman 100 millones más que aporta la administración de Alberto Fernández. Fue un modo de dar a conocer que no había motivos fundados para llevar una medida de fuerza en San Juan.

En el tema del transporte, cabe señalar que a nivel nacional no está permitido el funcionamiento de los colectivos de larga distancia ni los vuelos de cabotaje. Y que sólo hay algunos vuelos al exterior para repatriar argentinos que quedaron varados en algún lugar del mundo.

Personal

850 Es la cantidad de empleados que trabajan en las instituciones financieras que funcionan en la provincia, tanto en entidades públicas como las privadas.

Evalúan cambios en horarios de bancos

Una de las alternativas que está en evaluación es cambiar el horario de atención al público en los bancos de provincia a partir del lunes. Como se trata de que, poco a poco, la actividad en ese sector empiece a volver a la normalidad, entre las posibilidades que están en estudio es que el funcionamiento sea de 9 a 14 o de 10 a 15, es decir durante 5 horas. Antes de la pandemia, las entidades crediticias trabajaban de 8 a 13.

La razón es que para esta época del año, las mañanas empiezan a ponerse más frías y se quiere evitar que los adultos mayores y personas con patologías crónicas queden expuestos al frío, en una época donde prevalecen las enfermedades respiratorias. Y por eso la intención sería aprovechar las horas de mayor luminosidad y cuando el clima es un poco más benigno.

Mario Matic, secretario general de la Asociación Bancaria de San Juan, dijo que "vamos a acompañar y a ser solidarios con las medidas que adopte el Gobierno provincial".

El dirigente recordó que la modalidad de atención al público depende de cada banco, y siempre respetando las medidas de salubridad e higiene para prevenir el contagio del coronavirus en la población.