Con el terremoto que sorprendió a la provincia el pasado lunes 18, el intendente de Angaco Carlos Maza Peze activó el protocolo de operativos y relevamiento en la madrugada del día martes en Angaco.

El mandatario puso en marcha el relevamiento de daño, a través de la Dirección de Acción Social, Equipo de Emergencia Municipal, Seguridad Municipal, Comisaría 20º, salud pública y personal del municipio, en permanente comunicación con el Gobierno de la provincia. El mismo se realizó en los diferentes distritos del departamento.

Con protocolos, medidas de seguridad e información de fuentes oficiales se concientizó en cada encuentro con los vecinos, llevando un mensaje de tranquilidad y atención, articulando con diferentes servicios y asistencia y, estableciendo contacto en caso de ser necesario para la atención con profesionales de la salud.

Posteriormente se confeccionó el informe de los casos visitados mediante el cual arroja la siguiente estadística, se visitaron más de 100 familias, las cuales habitan viviendas muy precarias, ranchos de caña, adobe y barro.

El 65% presentó daños como fisuras y grietas en paredes internas; el 35% presentó derrumbes de paredes y techo en las viviendas que habitan. El 95% de los casos relevados habitan no menos de tres menores; el 75% de los adultos no tienen un empleo formal. No se registraron víctimas fatales, ni personas para asistencia médica de urgencia, entre los datos más relevantes obtenidos del informe.

Desde la Municipalidad de Angaco explicaron que se encuentran abiertas las líneas de comunicación vía WhatsApp, redes sociales, comisaría y hospital compartidas por los medios locales para informar ante cualquier suceso producto de eventos naturales con la finalidad de llegar lo antes posible al lugar de los hechos con los equipos correspondientes.