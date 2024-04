De que los perros son los mejores amigos del hombre, no quedan dudas. Protectores y proveedores de amor para sus amos pueden considerarse también parte de sus funciones. Pero hay otros perros que tienen un don especial y toma mayor trascedencia cuando la vida de una persona no vidente depende de ese "ángel de cuatro patas". Este miércoles 24 de abril se celebra el "Día Internacional de perro guía", que son los perros adiestrados para ser asistentes de personas ciegas. En San Juan hay un solo adiestrador: Roberto Bastianelli también etólogo especializado en Psicología canina y Conductista canino.

¿Cuál es la función de un perro guía? Ser prácticamente la otra mitad de personas no videntes. Es que deben estar adiestrados a la perfección sabiendo que la vida de las personas con discapacidad visual dependen pura y exclusivamente de ese ángel de cuatro patas. Estos animalitos son entrenados para ayudar y brindar apoyo a personas ciegas, para su movilidad e independencia. Bastianelli, que se formó durante más de una década en Milan, Italia, se radicó en San Juan y además de tratar y rehabilitar perros con trastornos de conducta, es hoy por hoy el único formador de perros lazarillos.

En San Juan hay alta demanda de perros guías teniendo en cuenta la cantidad de personas con discapacidad visual que hay en la provincia. Aunque claro, será difícil ver un perro guía en la calle teniendo en cuenta el alto costo que cuesta el adiestramiento. Bastianelli explicó que en Argentina existe la "Fundación Bocalán" situada en Quilmes que es la única que existe en el país y que trabaja en la formación y adiestramiento de perros guías. Gracias al aporte del Club de Leones y de particulares, por año entregan seis perros guías que no llegan a cumplir con la interminable lista de personas no videntes que requieren de su ángel de cuatro patas.

Un don más que una profesión. Así podría resumirse el trabajo de Roberto Bastianelli.

Acceder a un perro guía para un particular es prácticamente inaccesible teniendo en cuenta que el costo del animal y el adiestramiento asciende a los 35 mil dólares. Incluso son pocas las razas de perros que sirven para adiestrar como perro guía: los Golden, Labradores, Ovejero alemán, Schnauzer gigante y Caniche gigante son los predilectos para perro guía. El adiestrador sanjuanino dijo que preferentemente se utiliza el labrador que es la única raza autorizada por la Ley 26858 que autoriza el ingreso inrestringido del perro a edificios públicos y privados. Es que uno de los condicionantes para que el animal pueda ingresar, debe estar inmaculadamente higienizado y como el labrador tiene pelo corto, es más fácil para que esté desinfectado, desodorizado y cepillado.

"Para las personas no videntes es fundamental que el perro esté bien adiestrado, porque el mínimo error puede terminar con la vida de la persona. En San Juan son muchas las personas que requieren perros guía pero lamentablemente en el país el Estado no se ocupa de este tema y no toma la importancia y el valor que tienen estos perros", expresó el adiestrador que preparó tres perros que emigraron a Europa: uno que ha ido a España, otro a Francia y otro a Italia.

En cuanto al proceso de adiestramiento cabe destacar que es un complejo proceso, tanto para adquirir al perro como también para el entrenamiento que dura dos años. Bastianelli destacó la importancia de encontrar el perro. "El perro tiene que tener pedigree, eso certifica la pureza del perro y también nos determina si sus antecesores nunca tuvieron enfermedades genérico-hereditarias. Esto es clave porque si una persona paga 35 mil dólares y después del proceso el perro no apruebas los distintos test y no sirve de guía, será destinado solo a mascota y la plata habrá sido en vano", expresó.

¿En qué consiste el adiestramiento? Hay varios pasos. Primero buscar el perro en la camada, a los 50 días se realiza el test de Campbell que determina si es un perro con miedo, agresivo u obediente, ese test analizará todas las cualidades del animal. Una vez aprobado el animal se quedará con la madre hasta los 60 días. Entre los 2 y los 3 meses se hace educación del perro y de los 3 a 6 meses se realiza el adiestramiento básico. En ese momento se realiza el segundo test que tambien debe aprobar, ahí se comienza con preparacion específica de perro guía que en total llevará un tiempo de 18 meses más. "Si terminado los 2 años de preparación y si superó los 3 exámenes, el perro va entregado como perro guía y si no aprueba luego de una segunda oportunidad, ahí si será destinado a mascota", expresa el adiestrador.

"Nadie entiende la importancia de este tipo de perros, pero tienen que saber que cuando vean un perro guiando una persona ciega no deben hablarlo ni hacerle cariño porque la mínima distracción del perro puede ocasionar un accidente de su amo, que en muchos casos puede ser realmente grave", expresó Bastianelli quien realiza una labor más que destacable con los "ángeles de cuatro patas"...

¿Porqué se celebra el Día Internacional del Perro Guía?

Según las investigaciones realizadas, los primeros perros guía de la historia, habrían aparecido a comienzos del siglo XX. En aquella época, su objetivo era acompañar a heridos y veteranos de la Primera Guerra Mundial. Luego, a finales de la década de 1930 surgieron las primeras escuelas dedicadas al entrenamiento de estos animales, que también incluyen capacitaciones para las personas que conviven con el animal.

Finalmente, la capacitación de un perro guía se popularizó en todo el mundo, debido a la importancia que tienen para quienes tienen una discapacidad visual.

Fuente: Roberto Bastianelli "Etólogo especializado en Psicología canina y Conductista canino".