Un hombre de 23 años que vive en Sarmiento sufrió una estafa virtual que terminó de complicar su dura situación económica. Es que, hace poco perdió el trabajo y, con el fin de poder alimentar a su hija, decidió poner en venta algunas pertenencias. Ayer, desesperado por no tener dinero para comprar leche publicó en un grupo la oferta de un amplificador de potencia. Rápidamente apareció un comprador, pero resultó siendo un estafador. Cuando se dio cuenta ya era tarde.

El joven, que prefirió mantener su nombre en reserva, contó a este Diario que todo ocurrió anoche y de inmediato hizo la denuncia en la Comisaría 8va.

“Yo hice una publicación de una potencia en Facebook. Muy rápido apareció una persona diciendo que la quería, que la necesitaba urgente. Me pedía que sacara la publicación a cambio de que, de inmediato, él me iba a transferir el dinero a mi cuenta. Entonces me pidió el CBU. Yo se lo pasé, y ahí me dijo que siguiera unos pasos. Yo no tenía dinero en mi cuenta. De golpe me dijo que no podía hacerlo y que le pasara una cuenta de Mercado Pago”, relató el hombre.

Y continuó: “Yo no tengo Mercado Pago, entonces le pedí la cuenta a mi suegra, pero me dijo que tampoco podía hacer la operación. Justo llegó mi cuñada y le pedí su cuenta. Ella, como pensaba que el comprador era una persona conocida, accedió a todo lo que le pedía. Incluso le pidió un mail y, al llegar un código, ella se lo tenía pasar. Pero después le dijo que le pasara el número de una tarjeta de debido y fue ahí que nos dimos cuenta de que todo era una estafa”.

De inmediato su cuñada chequeó la cuenta de Mercado Pago y descubrió que para ese entonces ya habían solicitado un crédito de $30.000 y le había sacado $20.000 más de a montos más pequeños.

Ante la situación, la familia le dio de baja a la cuenta y pidió un informe, pero aún no saben cuánta plata llegaron a sacarles. Mientras, hicieron la denuncia en la Policía.

“Pensé que nunca iba a caer en una cosa así, pero la emergencia me jugó una mala pasada. Yo sólo pensaba en la necesidad que estaba pasando”, confió la víctima.