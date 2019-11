No siempre lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional se cumple. Y en San Juan en particular, cada vez que se anucian lluvias, aparece la desconfianza de los que esperan grandes aguaceros y no ven caer una gota.

Asi las cosas y realizada la aclaración de rigor, de cumplirse con la proyección tanto sábado y domingo lloverá en algún momento del día.

Para el sábado, se prevé una jornada con cielo mayormente nublado y la probabilidad de tormentas para la madrugada, mañana y noche. La mínima se ubicará en torno a los 23°C y la máxima en 32°C.

En tanto que el domingo, la chance de precipitaciones se corre para la noche. En el día, mucho calor y cielo cubierto, con el mercurio trepando hasta los 32°C.