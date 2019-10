Imagen ilustrativa

Tras la publicación ayer de DIARIO DE CUYO, donde se expuso el caso del pequeño Jerónimo Pérez (4 meses) quien padece una extraña enfermedad -artresia biliar- que lo tenía internado en delicado estado en el Sanatorio Argentino y era imperioso el traslado a un centro de mayor complejidad en Capital Federal, finalmente esta madrugada alrededor de las 5 fue llevado en el avión sanitario de la provincia y ya está internado en el Hospital Austral.

La familia denunció ayer que la obra social Galeno no autorizaba el traslado. Anoche, desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia, intimaron a la prepaga para que de inmediato resuelva la situación. Por parte de Galeno dijeron a este diario que el problema no era la autorización sino que el hospital que sugería el sanatorio (Garrahan o Italiano) no tenía disponible camas, cosa que negó la familia.

Jerónimo estuvo 20 días en el Sanatorio Argentino y según su abuela, Mónica Rojas, los médicos recomendaron una derivación "urgente" al Garrahan, debido a que es uno de los pocos hospitales del país que tiene la aparatología necesaria para tratar los problemas que surgieron luego de la operación de su hijo, sobre todo, en la zona de los riñones.