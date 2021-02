¿Se imaginan cómo será el mundo dentro de 10, 15, 20 años? Cuáles serán las profesiones nuevas que existirán, los nuevos modos de vida, la globalización infinitamente más marcada que hoy en día, el borrado virtual de fronteras, nuestra relación con la naturaleza… No podemos saberlo con certeza, pero sí podemos imaginarnos, y podemos ir preparándonos para ello. Lo cierto es que los cambios se suceden con una velocidad exponencial y nuestros pequeños y pequeñas necesariamente deben contar con la capacidad de adaptarse rápida y eficazmente a estos cambios. No podemos seguir educando al alumnado de la misma forma que nos educaron a los adultos, ya que los estaríamos preparando para el mundo de ayer, o el de hoy. Pero no para el mundo de mañana, que es en el que se deberán desenvolver. Es por eso que el principal objetivo de Colegio Los Andes es co-educar, junto con las familias, ciudadanos libres, autónomos, respetuosos yreflexivos, mediante una formación integral que tenga en cuenta no sólo el aspecto académico sino también emocional y ambiental, siendo los 3 pilares del colegio la educación ambiental, el inglés intensivo y la educación emocional.

INGLÉS INTENSIVO

Desde que ingresan al colegio los pequeños reciben una formación intensiva de inglés, con el objetivo de prepararlos para rendir los exámenes internacionales en el último año de primaria: 3 veces a la semana en la sala de 3, 4 veces a la semana en la sala de 4, y a partir de sala de 5, todos los días a la semana, cada año con mayor carga horaria.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Colegio Los Andes es el primer colegio de educación inicial y primaria con orientación ambiental, constituyéndose como el eje que atraviesa todas las asignaturas, y funcionando como hilo conductor que permite que las distintas materias no se dicten de forma fragmentada y aislada sino como un todo, que gira alrededor de lo ambiental. Por ejemplo, los alumnos pueden aprender contenidos de matemática, de naturales, de lengua y tecnología a partir de la siembra y cosecha de acelga en la huerta del colegio.

PEDAGOGÍAS ACTIVAS Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

El aprendizaje no se da cuando alguien quiere enseñar, sino cuando alguien desea aprender. Y por esto es esencial que las clases sean lo más prácticas y dinámicas posible. Utilizando principalmente ABP (aprendizaje basado en proyectos), FlippingClassroom y Reggio Emilia, donde el alumno es el centro del aprendizaje construyendo su propio conocimiento, se desarrollan las capacidades de cada uno a través de la interacción con su entorno, el cual intervienen ecológicamente. Con enseñanzas vivenciales, pensando y ejecutando soluciones reales a problemas reales, los pequeños construyen conocimientos significativos a la vez que se potencian las capacidades de cada uno de ellos.

En línea con los objetivos y metodología del colegio, las aulas cuentan con pocos estudiantes para mantener una educación personalizada y enfocada en las fortalezas y debilidades de cada uno, mediante una enseñanza respetuosa con los tiempos e intereses de los distintos grupos. Entre algunas de las características de esta metodología de enseñanza se encuentra la cuidadosa selección del material lúdico, predominando materiales naturales y reciclados, la prioridad del contexto físico, con aulas amplias, iluminadas, y un gran espacio verde con huerta.

PROGRAMACIÓN

La gran novedad para este año es la incorporación de Programación computacional como materia para los alumnos de la primaria. Ya se habló de lo esencial de preparar a los jóvenes para el mundo de mañana y en este sentido el lenguaje de programación no puede faltar en una currícula del siglo XXI. Ya no alcanza con la materia de “computación” sino que se debe ir algunos pasos más, alfabetizando en la programación a los pequeños.

ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES

De la mano con la formación integral que busca el colegio y con el consecuente fortalecimiento de las capacidades, habilidades e intereses de cada uno de los alumnos y alumnas, es que se ofrecen de manera opcional y extra curricular una serie de talleres: yoga, instrumentos, deporte, jardinería, teatro, entre otros.

