Impactante. Los artistas que actuaron entre carro y carro deslumbraron a la gente con el vestuario, pero sobre todo por el entusiasmo y actitud que le aportaron al desfile.

Su sólo presencia encendió el entusiasmo del público que no los dejó aplaudir en ningún momento. Fueron los músicos y bailarines que integraron el séquito del nexo entre carro y carro durante el desarrollo del Carrusel del Sol. No sólo fueron el hilo conductor del desfile, sino que le aportaron color, brillo y ritmo al desfile de principio a fin. Unos 100 mil espectadores participaron anoche de este evento que se llevó a cabo en el corsódromo del Costanera Complejo Ferial San Juan, en Chimbas.

El carruaje de Turismo fue el encargado de abrir el Carrusel. Y el colorido de los trajes de los personajes fantásticos que lo presidieron fueron suficiente para imaginar lo que venía después. La fiesta se encendió y fue principalmente con la participación de estos artistas.

El vallado de la calle y la presencia policial hizo que el desfile se realice sin problemas.

Actuaron entre carro y carro, luciendo trajes que derrocharon brillo y color. Pero, los hombres, mujeres y niños que conformaron estos grupos fueron lo más destacados, tanto por el entusiasmo que mostraron durante toda su actuación como por la originalidad de la misma.

Ningún grupo del séquito de artistas repitió vestuario, coreografía ni ritmo durante su puesta en escena.

Humildad. Las candidatas a Embajadora recorrieron el corsódromo a pie y, por momentos, sin que los locutores las nombraran, pero derrocharon simpatía.

Los artistas del séquito no sólo deleitaron a la gente con su actuación, sino que también se encargaron a arengarla para que el entusiasmo popular no de cayera en ningún momento. Es que el paso de los carros no provocó mucho impacto. Sobresalieron también en vestuario y escenografía, pero a veces resultó monótono el relato que hicieron los artistas que iban arriba y que hablaron sobre la fundación, evolución y revolución, la temática del Carrusel. Las más entusiasmadas con el paso de los carros departamentales fueron las candidatas a Embajadora del Sol que se encargaron de filmar con sus teléfonos o aplaudir de pie el paso del carruaje de su departamento. Hay que recordar que este año, por primera vez, las candidatas no desfilaron sobre estos vehículo, sino que lo hicieron caminando y luego se sentaron en un palco para presenciar el desfile. Estuvieron todas juntas en un mismo sector, pero sin compartirlo con las Reinas invitadas ni con las autoridades.

Entusiastas. Las candidatas a Embajadoras alentaron el paso de los carros con aplausos y hasta poniéndose de pie para aplaudir.

Durante el desarrollo del desfile algunos carros se llevaron más ovación que otros por agregarle un plus. Fue el caso del carruaje de Albardón que contó con la presencia de Jorge Darío Bence que con el recitado de coplas contó parte de las costumbres del pueblo albardonero, acompañado con la música de un dúo folclórico.

Otro de los carruajes destacados fue el de Iglesia, pero en este caso por el séquito que lo acompañó. Los artistas que lo conformaron hicieron diferentes coreografías portando caras gigantes de los animales que integran la fauna autóctona del departamento.

Colorida. Los payamédicos de San Juan también participaron del Carrusel y le aportaron más color y alegría a la velada.

Ullum sin su carro

Para el Carrusel del Sol estaba previsto que desfilaran los carros de los 19 departamentos, más el carruaje oficial. Sin embargo, eso no se pudo concretar porque el carro del departamento Ullum estuvo ausente del festejo. Desde Prensa de Turismo dijeron que el carro se rompió y que por eso no salió a escena. Ese carro iba a representar la minería, los diques y la planta de energía fotovoltaica.

Atracción. Las Reinas Nacionales que llegaron desde otras provincias a presenciar el Carrusel fueron una de las atracciones principales de la noche.

Presencia real

35 fueron las reinas nacionales de otras provincias y de San Juan que participaron del Carrusel del Sol. Fueron la atracción y se sacaron fotos con toda la gente. Se sentaron en un palco para disfrutar del desfile de carruajes.

Duración

80 fueron aproximadamente los minutos que duró el desfile de los carros departamentales más el del Ministerio de Turismo. El Carrusel comenzó media hora retrasado, pero el público no se molestó por la espera.

LOS CARRUAJES

Carruaje oficial

Este carro desplegó un show de efectos especiales como por ejemplo humo, fuegos fríos, luces estroboscópicas con destellos muy breves y haces secuenciados.

Capital

Representó los tres hitos que marcaron su historia: la fundación en manos de Juan Jufré, la inundación de 1593 que arrasó con la ciudad y el terremoto de 1944.

Jáchal

Este carro mostró los hitos destacados como la Fiesta de la Tradición, transversal a todos los tiempos, el molino harinero, el Estadio Papa Francisco y el túnel de Agua Negra.

Iglesia

Representó la riqueza de su paisaje a través de la cordillera, el Dique Cuesta del Viento, San Guillermo y los manantiales. También, mostró sus fiestas populares.

Valle Fértil

El carruaje mostró la riqueza de sus tierras, destacando sus ríos, sierras, su flora (especialmente el cactus) y fauna. También mostró su tesoro: Ischigualasto.

Angaco

La primera familia sanjuanina formada por el capitán Juan Eugenio de Malle y la Ñusta (María Teresa de Ascencio), fue el eje de este carro que también mostró la vitivinicultura.

Zonda

El carruaje mostró la revolución hídrica gracias a los diques, la fe y el turismo en la comuna a través de las Sierras Azules. También, el estero y sus bellezas naturales.

Caucete

El carro representó la cultura aborigen y el terremoto de 1977, que tanto marcó a sus tierras y a la provincia. Para eso, el carruaje estuvo cargado de petroglifos.



Albardón

Un mangrullo sobre el que se sostuvo una piedra de travertino simbolizaron la fundación y la llegada del ferrocarril. También representó el Autódromo Villicum.

Santa Lucía

Representó "la esquina del mundo" un punto de encuentro donde se realizaban los acontecimientos más importantes de la provincia. Un farol simbolizará la luz y la evolución.

Calingasta

Representó al Cacique Calín que le dio origen al nombre del departamento. Además, el carro mostró la flora y fauna con la imagen de un cóndor andino.

25 de Mayo

El carro mostró las comunidades originarias con un sol gigante de rasgos indígenas y rostros de niños, jóvenes y adultos de estas culturas. Estuvo hechos en hierro y totora.

Pocito

El departamento representó la leyenda que da origen al nombre del departamento como fundación, la fuerza del trabajo como evolución y la expresión de libertad.

Rivadavia

Representó su origen, Punta de Rieles y su transformación. El carruaje de este departamento culminó con la alegoría del conocimiento, simbolizada por una gran lechuza.

Sarmiento

El departamento sureño representó la industria minera. Las caleras como la principal actividad productiva del departamento fueron los ejes del carruaje de esta comunidad.

9 de Julio

Representó a los Huarpes y el Aeropuerto para simbolizar el nacimiento del departamento. Destacó la imagen de la Difunta Correa, que dicen nació en La Majadita.

Chimbas

La costanera con su flora y su fauna fueron representadas. Al igual que los hitos históricos culturales como el carnaval y el observatorio.

Rawson

El carruaje representó al departamento como cuna de inmigrantes, con la llegada del ferrocarril. También, su centro comercial.

San Martín

Mostró al departamento como un pueblo de gran producción y una comunidad que día a día crece como punto turístico.

El cierre

El final del carrusel estuvo a cargo de un grupo de artistas que bailó y llevó alegría al público, que los ovacionó.