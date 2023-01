Si bien los casos de covid volvieron a bajar, desde el Ministerio de Salud siguen insistiendo con la vacunación. En este contexto, y luego de que la ministra de Salud de la Nación anunciara la compra de vacunas bivalentes, Fabio Muñoz, jefe del Programa de Inmunizaciones local, dijo que estas nuevas dosis estarán llegando a San Juan mañana y que, según la cantidad que llegue, verán cuándo comienzan a colocarlas. A la vez, explicó de qué vacunas se trata y dijo que se colocarán como refuerzo y a mayores de 12 años.

A medida que la pandemia fue avanzando, los distintos laboratorios fueron trabajando con las vacunas. Según lo que explicaron, ahora se están usando en el mundo las bivalentes, que protegen contra dos virus. Las que usarán en San Juan tienen inmunógenos (que son los estímulos que hacen que se fabriquen los anticuerpos contra el virus) de la variante de Wuhan (que es la originaria del covid) y de la variante Ómicron. "Estas nuevas vacunas tienen una mayor cobertura, pero eso no significa que las que estamos colocando ahora no sirvan. Lo importante es que la gente siga asistiendo a colocarse los refuerzos", dijo el profesional. Mientras que desde Nación dijeron que llegarán 1.100.000 dosis de bivalente de la marca Pfizer, mientras que la semana del 6 de febrero llegarán 3 millones de Moderna (también bivalentes).

Muñoz comentó además que esta vacuna llegó al país porque fue probada en otras zonas del mundo y tuvo muy buenos resultados. "Cuando tengamos las nuevas vacunas vamos a ver cuándo se comienzan a colocar y cómo hacemos la logística para trasladarlas a los departamentos", dijo Muñoz y aclaró que aún no saben cuántas llegarán en la primera tanda. Sí dijo que estas vacunas bivalentes no serán usadas para iniciar esquemas, ni completarlos, a pesar de que están autorizadas para eso. Es decir, que no las utilizarán ni para primera ni para segunda dosis. "Sólo las pondremos como refuerzos", resaltó y dijo que eso es parte de la estrategia de vacunación que indicó Nación.

A la vez, contó que durante un tiempo las vacunas que se están colocando en la actualidad y las bivalentes coexistirán en los vacunatorios y que se administrarán las que estén disponibles.

Después de 6 semanas de crecimiento sostenido, hubo una baja en la cantidad de contagios. Según las últimas cifras compartidas por Salud Pública, en la última semana epidemiológica hubo 912 casos, es decir, un 35% menos que la semana anterior. Además, dijeron que no hubo fallecidos por esta enfermedad. Sin embargo, pidieron a la población que siga vacunándose. Sobre todo, porque en los últimos días hubo menos concurrencia en los vacunatorios.

"Hasta hace dos semanas, la gente hacía fila. No sabemos si es porque volvieron a bajar los casos o si los que fueron masivamente era por los viajes de vacaciones", agregó el profesional y relató que las vacunas se colocan en todos los centros de salud de la provincia y que para acceder a cualquiera de los refuerzos las personas deben esperar 120 días después de haberse colocado la última dosis.

Para pedir el carnet

Desde Inmunizaciones informaron que quienes requieran el duplicado de vacunación o el certificado digital de vacunación covid, deben solicitarlo 48 horas antes y por correo electrónico a vacunatoriocentralsj@gmail.com. En el correo electrónico debe figurar el nombre y apellido de la persona que lo solicita, el número de DNI y una foto del carnet de vacunación, en caso de tenerlo.

CLAVES