Durante la mañana de hoy, sin críticas a Guillermo Ruiz Álvarez, asumió Claudia López como presidenta de la Caja de Acción Social. Visiblemente emocionada, la flamante titular del organismo se comprometió a "cumplir con las expectativas que han puesto en mí". Además, destacó entre sus virtudes el compromiso y la actitud. "Hay que ponerse a trabajar, a seguir trabajando por todos los sanjuaninos. Estoy convencida que compromiso, responsabilidad y confianza son la clave del éxito para cualquier gestión".

Al ser consultada sobre el escándalo de Ruiz Álvarez, desplazado de su cargo luego de una grave denuncia por presunta usura y defraudación contra una mujer que lo acusó de actuar como prestamista de privado, utilizando dinero de la Caja de Acción Social.

"Con respecto a la causa no tengo nada que decir porque eso lo tiene la Justicia, con respecto a su desempeño aquí en la Caja no he tenido quejas como su empleada, ha sido un buen jefe , muy correcto, me ha dado libertad para trabajar siempre", señaló López.

"La Caja está abierta desde el primer momento porque eso es lo importante, que se demuestre fehacientemente que la Caja no tiene nada que ver en este caso", remarcó.