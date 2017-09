Hace una semana murió un joven de 19 años tras el ataque de su pitbull. Fue el primer caso con desenlace fatal en la provincia. Esto motivó que varios especialistas se reunieran para debatir sobre esta realidad. En una de las ya tradicionales mesas redondas convocadas por DIARIO DE CUYO, representantes de diferentes ámbitos hablaron sobre distintos aspectos de esta problemática y, pese a algunas diferencias, coincidieron en que es necesario poner en práctica un sistema de multas que contemple tanto a quienes crían y venden perros de razas llamadas "potencialmente peligrosas" como a quienes los tienen "irresponsablemente". Del encuentro participaron Juan Carlos Noguera, juez de Paz de 9 de Julio; Aldo Olivares, veterinario; Roberto Bastianelli, conductista canino; Emilia Merino, presidenta de la asociación Pitbull en Peligro-Rescate; Oscar Adarme, criador de pitbull y miembro de la Asociación Pitbull en Peligro; Graciela Schwartz, presidenta de Proteccionistas de Animales Unidos (PAU); y Edgardo Sancassani diputado provincial del bloque Compromiso Federal, quien presentó un proyecto de ley sobre la tenencia de perros potencialmente peligrosos.



"La culpa no es del perro, sino del ser humano". Esta fue la frase disparadora que abrió el debate sobre las medidas a tomar para frenar y prevenir los ataques de perros. Todos coincidieron en que hay dejar de "endemoniar" a estos animales porque son agresivos como consecuencia de una mala educación de parte de sus dueños. Agregaron que esto saca a la luz que no cualquier persona está capacitada para tener uno de estos perros en casa y que no se respetan las cuestiones básicas de seguridad para que no causen algún daño. "No tenemos que plantear qué hacemos con los pitbull, sino qué hacemos con los humanos. Yo he criado, recuperado y rehabilitado muchos perros de esta raza y puedo decir que jamás tuvieron un problema de agresividad. Acá el problema principal es la falta de responsabilidad de la gente. Hay que implementar un sistema de multas para terminar esta situación", dijo Oscar Adarme.

San Juan aún no reglamenta la Ley de Protección Animal.

Graciela Schwartz sostuvo lo mismo, y agregó que deben ser multas ejemplificadoras. "Así como hay multas por circular en moto sin casco, debería haber sanciones para quienes sacan a pasear un perro de raza grande sin correa ni bozal", dijo la proteccionista.



Por su parte, Aldo Olivares, agregó que las sanciones deben aplicarse a todos los involucrados en el tema. Tanto al que cría perros de razas grandes sin autorización ni capacidad para hacerlo, como para quienes los comercializan sin esterilizarlos y fomentan una superpoblación, hasta a quienes los tienen en malas condiciones y los usan para peleas de perros.



"También hay que sancionar a quien tiene un pitbull sin identificar. Si sale a la calle y ataca a alguien no hay forma de saber a quién pertenece por lo que no se puede realizar la denuncia del caso. Para el propietario que no identifica a su perro también debe haber una multa", dijo Roberto Bastianelli.



Juan Carlos Noguera agregó que en 9 de Julio, departamento donde tiene jurisdicción, se sancionó una ordenanza que contempla la tenencia responsable de este tipo de perros, y que determina qué medidas de seguridad deben tomar sus dueños para evitar accidentes. "Yo hice que sacaran a perros de 3 domicilios por su peligrosidad y que los trasladaran a una finca bien cerrada y sin niños. Es válido que haya una ordenanza, pero mucho mejor sería contar con una legislación provincial para poder actuar igual en toda la provincia", dijo el juez.



Edgardo Sancassani dijo que la mayoría de los puntos mencionados están contemplados en el proyecto de ley que presentó en la Cámara de Diputados. El proyecto prevé además la exigencia de contratar un seguro de responsabilidad civil cuya cobertura tienda a la indemnización de los daños que el animal provoque a terceros. "Es muy buena idea que nos reunamos a debatir sobre el tema porque todos podemos aportar para llegar a una solución. Las multas son una buena opción para comenzar a frenar los ataques. A lo mejor la ley no salga pronto, pero es importante ir sentando las bases", dijo el legislador.



Los participantes de la mesa redonda, además de coincidir en la implementación de multas, hasta se animaron a proponer el destino de la plata recaudada con las sanciones. "Ese dinero tiene que destinarse para la concreción de proyectos para proteger y cuidar a los animales. Por ejemplo para financiar el hospital veterinario público que quiere abrir Emilia y que lo está haciendo a pulmón. Esa plata también serviría para contratar especialistas que atiendan a los perros y para muchos servicios más", dijo Oscar Adarme.



Aldo Olivares concluyó diciendo que "el sistema de multas tendría un doble efecto. "En primer lugar dejaríamos de hacer cosas por miedo a la multa y los fondos se destinarían a los propios animales. Somos hijos de rigor si la gente tiene que pagar por un mal proceder, empezará a cuidarse. El punto es empezar a hacer algo", dijo el veterinario.