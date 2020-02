Una encuesta realizada a través de la edición online de DIARIO DE CUYO sobre el cuidado y ahorro del agua que realizan los sanjuaninos indicó que el 70% de los votantes siempre se plantea la necesidad de usar mejor el recurso humano fundamental. Sin embargo, de la misma encuesta en la que votaron en promedio 1.400 personas por cada pregunta, se desprende que el 48% no siempre conoce cuáles son las formas de optimizar el uso doméstico del agua. A su vez, los porcentajes siguen disminuyendo significativamente cuando se trata de convertir ese conocimiento en prácticas habituales para el cuidado diario. Todo esto evidencia un claro interés de los sanjuaninos por el cuidado del agua, pero también resalta la falta de conocimiento sobre la manera de hacerlo y la poca constancia a la hora de llevar dicho conocimiento a las tareas del hogar.

Las cifras indican que el 36% de los votantes no siempre riega en los horarios permitidos y controlando la cantidad de agua que se utiliza para tal fin (ver infografía). Resulta muy importante respetar los horarios de riego y sobre todo no dejar regando el jardín durante toda el día o la noche, ya que una llave promedio puede verter hasta 18 litros de agua por minuto, lo que equivale a derrochar más de 1.000 litros por hora.

A su vez, el 51% de los encuestados no siempre cierra la canilla mientras se cepilla los dientes. Cabe destacar que durante la mencionada práctica de higiene bucal se utilizan aproximadamente 7 litros de agua, de los cuales se derrochan 6,5 litros si no se cierra la canilla durante el cepillado. La práctica más habitual que realizan los sanjuaninos es la de revisar que ninguna canilla de la casa quede goteando, ya que el 87% de los participantes indicaron que siempre lo hacen, frente a un 13% que no siempre (o nunca) lo revisa.

Del otro lado de la encuesta, cerrar el agua mientras se lavan los platos para enjuagarlos todos juntos es una práctica muy poco habitual entre los habitantes de la provincia. El 60% de los votantes de la mencionada pregunta indicaron que no siempre lo hacen y dentro de ese grupo, el 23% dijo que es una práctica que nunca realizan.

Las estadísticas muestran que son 8 litros de agua los que se gastan por minuto en un lavado de platos a mano, lo que se traduce en un derroche de entre 40 y 50 litros por lavado por el solo hecho de no cerrar la canilla mientras de está refregando los utensilios.

En general, y tomando en promedio las cuatro preguntas que hacen alusión a las prácticas habituales para cuidar el agua en casa, se desprende que 4 de cada 10 sanjuaninos no siempre ponen en práctica las medidas necesarias para cuidar el recurso fundamental. Una cifra muy significativa, sobre todo en un contexto de crisis hídrica como el que atraviesa San Juan. Este año, la sequía que está sufriendo la provincia hace que el ciclo de falta de agua sea el más largo y profundo en el último siglo. Por su parte, las autoridades de Hidráulica pidieron a la población que haga todo lo que esté a su alcance para cuidar el agua potable, no obstaculizar los canales de riego y controlar el estado de las instalaciones domiciliarias para evitar las pérdidas (ver infografía).

También se pierde agua al ensuciar acequias y taponar los canales.

De hecho, una decisión reciente del Gobierno fue salir a reactivar más de medio centenar de perforaciones para extraer agua subterránea y, con ese recurso, no agotar la reserva embalsada en los diques. Se apunta así a poder mantener el mínimo abastecimiento para el consumo humano, el riego agrícola e incluso la actividad turística y de recreación en los diques Punta Negra y Ullum. Desde Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), dependiente de la Secretaría de Agua y Energía del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, indicaron que resulta fundamental que los sanjuaninos aumenten las prácticas de preservación del agua y que estas se conviertan en hábitos, los cuales contribuirán a cuidar siempre el recurso vital, necesario y escaso.

> Números alarmantes

Consumo en exceso

La Organización Mundial de la Salud indica que el consumo humano racional por día debe ser de 250 litros. Esta cifra contrasta fuertemente con los datos aportados por OSSE, ya que en San Juan, el promedio diario por persona es de entre 700 y 750 litros, dos veces superior a lo indicado por la OMS. La elevada cifra también contrasta con Mendoza, donde el promedio es de 400 litros diarios, y con Chile, donde apenas se consumen 130 litros de agua por habitante al día (cifras oficiales de 2019).

Riesgo de pérdida

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) informó que una cañería con pérdida empotrada en la pared puede derrochar 1.200 litros de agua por día. Dicha falla, que muchas veces no es advertida a tiempo por los dueños de casa, puede ocasionar perjuicios a la propiedad y bajar su valor inmobiliario. A su vez, una pared mojada pierde el 50% de su capacidad de carga y la humedad estructural es un problema que genera colapso de vivienda, sobre todo en una zona altamente sísmica como San Juan.

El triple

1.000 son los litros de agua diarios que la OMS establece adecuados para el consumo de una familia tipo (integrada por 4 personas). Pero en San Juan una familia tipo consume 3.000 litros diarios.



Conciencia

86 es el porcentaje de votantes del sondeo realizado por DIARIO DE CUYO que indicaron que nunca arrojan envoltorios o basura de cualquier tipo en las acequias de la provincia, lo cual causa desbordes y pérdidas.