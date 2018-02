Momento en el que una manifestante agrede al subjefe de la Policía.



Una manifestación con corte de calle por parte de personas que exigían que el Gobierno les entregara viviendas porque, según su argumentación, no quieren seguir alquilando, terminó con actos de extrema violencia y el jefe de Policía herido y el Subjefe, agredido. Tras el hecho, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi aseguró que el gobernador Uñac dio la autorización para pedir a la Legislatura que trate un proyecto de ley que impida obtener casas del IPV a quienes protesten cortando calles.

“Durante toda la semana hemos tenido este tipo de prácticas, que desgraciadamente se han vuelto cotidianas, que es un corte de calle extorsivo y un uso ilegítimo de lo que ellos creen que es un derecho de protesta que no lo es. No existe ni una protesta ni una huelga, sino una exigencia extorsiva de la entrega compulsiva de casas porque sí”, comentó Baistrocchi.

Y relató que: “Ayer tuvimos un acampe, nosotros siempre procedemos al diálogo, con la gente ayer se habló y ellos se retiraron. En el día de hoy se dialogó y mientras se estaba hablando le pegaron un palazo en la espalda al jefe de Policía -Luis Martínez-, que estaba desarmado y de civil dialogando para que se retiren. Mientras, al Subjefe le han arrancando la camisa. Ha habido tres fiscales en el lugar, a modo de veedores, y se ha procedido a sacar a la gente de la calle. Además, se ha detenido a 6 o 7 manifestantes que cometieron las agresiones”.

Mientras que, sostuvo que “lo hemos hablado durante la semana con el Gobernador y el Ministro de Infraestructura y se va a pedir una solución legislativa para todo esto. No puede ser que quien quiera una casa, porque sí, corte una calle. Nosotros vamos a hacer respetar la ley, respetar los derechos de aquellos que están pagando un alquiler, que esperan una casa y no por eso nos extorsiona. La Provincia tiene una política de viviendas que se adjudican por sorteo, no se le puede entregar una vivienda a cada persona que corte una calle. Así que, a partir de la ley que va a sancionar la Cámara de Diputados, aquellas personas que hagan este tipo de protestas no solamente van a tener la sanción contravencional sino que queremos poner una pena adicional que es que quienes corten calles no tengan acceso a casas del IPV”.



Cabe destacar que la manifestación estuvo organizada por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) que dirige Mary Garrido.

En cuanto a la mecánica de la protesta, el Ministro comentó que “se ha hecho convocatoria por Facebook. Habían dos grupos. Unas 20 mujeres con niños cortaban España y Libertador, y unas 30 mujeres con algunos varones y niños cortaban Libertador antes de Las Heras”.

Y afirmó que “por este motivo, se ha pedido la intervención de los jueces de menores, porque se mal utiliza al menor para este tipo de prácticas que lo pone en riesgo, nunca se sabe qué puede pasar en una calle, que es para que circule el tránsito”.

Para terminar, aclaró que “todo el procedimiento ha sido monitoreado por cámaras del CISEM, así que todo va a ser aportado a la Justicia”.