Pedido. Baliño pidió que no cuestionen su honorabilidad.

El árbitro Jorge Baliño admitió ayer que cometió "un error" en un supuesto pase del defensor de River Plate Jonatan Maidana al arquero Franco Armani en el partido entre ese equipo y Godoy Cruz el domingo pasado, pero dijo "no haber visto el toque" de Luciano Abecasis a Lucas Pratto dentro del área. "Veo que Maidana quita el balón limpio al delantero y lo lleva hacia atrás; no digo que fue un pase, pero veo cómo ante la presión del delantero cubre la pelota para que el arquero la levante. Eso me confunde y reconozco que hubo un error", dijo Baliño al programa La Oral Deportiva de Radio Rivadavia.

"A uno no le gusta equivocarse, yo venía bien, con buenos rendimientos, y en un partido que no era el indicado terminé teniendo un error", agregó Baliño, quien fue parado por su mal arbitraje.