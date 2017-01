Al principio lo tomaron como una obligación, pero luego de un par de días se transformó en una de sus actividades preferidas. Se trata de los juegos tradiciones que los chicos practican en la colonia de verano que funciona en el Camping Municipal de San Martín. Los profesores los incorporaron para enseñarles a disfrutar del juego sanamente y con la mínima competencia.



Alan Trigo ya se considera un ‘campeón’. No sólo logró hacer bailar el trompo tras varios intentos, sino que además pudo levantarlo en la palma de la mano sin que se cortara el baile.



‘Nunca jugué con el trompo, ahora le voy a decir a mi papá que me compre uno. Me gusta más que los jueguitos en el celular’, dijo el chico.



Valorar el juego sano, que aprendan a disfrutarlo, desarrollando diferentes habilidades fueron algunos de los objetivos que tuvieron en cuenta los profesores de esta colonia para incorporar los juegos tradicionales tanto para varones como para mujeres.



‘Para ellos tenemos el trompo y las balitas y para ellas, el tatetí que dibujamos en el suelo y la elaboración de tortas de barro. Y les encanta. Con estos juegos aprenden a compartir y a estar relajados para poder disfrutarlo’, dijo Marisa Mercau, coordinadora de la colonia.



Pero estos no son los únicos juegos tradicionales que practican los chicos, ya que se suman nuevos semana a semana como la carrera de tres pies y la carrera llevando en la boca una cuchara con un huevo.



Con ellos se les enseñó con con imaginación y escasos recursos pueden divertirse a lo grande. ‘Ahora estamos planeando realizar un encuentro de barriletes tanto para que aprendan a fabricar uno como a remontarlo.



Vamos a compartir esta actividad con los adultos mayores que concurren a la colonia para que se transforme en una actividad integradora y que recupere el contacto entre niños y abuelos’, dijo la coordinadora.



A esta colonia asisten un total de 700 personas, de las cuales 610 son niños de hasta 12 años, el resto está conformado por los adultos mayores y por los chicos con discapacidad.



Todos participan de las actividades especiales que se organizan para despedir la semana. Cada viernes los profesores hacen fiestas temáticas, como la carioca o la cuyana, para que todos se diviertan y sientan ganas de retomar la actividad la semana siguiente.