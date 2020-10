Banco Macro ofrece a sus clientes la mejor financiación y ahorros en las compras que se realicen del 2 al 8 de noviembre. Las tarjetas de crédito Macro Selecta en el sitio de Mercado Libre accederán a 12 cuotas sin interés del 2 al 4 de noviembre. La propuesta para productos seleccionados disponibles se puede conocer en este link: https://www.mercadolibre.com.ar/sin-intereses

En Falabella, por su parte, habrá un descuento del 25% y hasta 3 cuotas sin interés en productos seleccionados con todas las tarjetas de crédito Macro durante los mismos días.

En Aerolíneas Argentinas, los clientes con tarjetas de crédito Visa y MasterCard Macroaccederán a 12 cuotas sin interés para la compra de vuelos nacionales y a 9 cuotas sin interés en vuelos internacionales.Este beneficio se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre.

Además, las compras en Buquebus, Despegar, AllSeasons y Tower Travelcontarán con 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito Macro y en Costa Cruceros las tarjetas de crédito Macro Selecta accederán a 20% de descuento y 6 cuotas sin interés como también las tarjetas de crédito Macro tendrán un 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés.

Asimismo, en Shop Gallery, los clientes tendrán 3 cuotas sin interés. Estos beneficios estarán vigentes hasta el 8 de noviembre.

Del mismo modo, con Macro Premia se podrá acceder a múltiples beneficios durante el CyberMonday&CyberWeek.

- Hasta 50% de ahorroy 18 cuotas sin interés en productos seleccionados con tarjetas de crédito Visa y MasterCard Macro.

- 50% OFF en Puntos para cambiar por ahorros de hasta el 40% en Pedidos Ya, Rappi, Musimundo, Día Online y Puppis.

- 50% OFF en Puntos para cambiar por Millas Aerolíneas Plus.

A estos beneficios se podrán acceder entre el lunes 2 al domingo 8 de noviembre.

