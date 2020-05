Banco San Juan, en el marco del aislamiento social obligatorio, sigue sumando opciones para que los sanjuaninos puedan continuar realizando sus operaciones las 24 horas, mediante los canales digitales que pone a su disposición.

En este sentido el Banco incorporó a su web un micrositio en bancosanjuan.com/misolucion para que aquellos clientes que por algún motivo no tienen su tarjeta de débito, puedan generar una orden de extracción para retirar dinero de un cajero automático hasta tanto reciban su nueva tarjeta. El instructivo de cómo proceder en el cajero, así como el PIN para extraer, es enviado a los clientes por sms o correo electrónico.

Adicionalmente los clientes también podrán solicitar a través de este sitio reimpresión de tarjeta de débito y solicitud de blanqueo de PIN / PIL de su tarjeta, todas las soluciones para disponer de efectivo disponibles en el mismo lugar.

Por otro lado, Banco San Juan lanzó junto a Plus Pagos un botón de pagos web para que clientes y no clientes puedan abonar, en forma online, todos sus impuestos provinciales, tasas municipales y servicios con tarjeta de débito y crédito de todos los bancos, habilitando de esta manera en el particular contexto actual, una novedosa herramienta que permite realizar todos los pagos sin salir de cada y de manera muy simple. Este botón ya se encuentra disponible en las páginas de DGR, Energía San Juan, OSSE y próximamente en Municipios y principales empresas de servicios.

Banco San Juan recuerda además a sus clientes que pueden continuar operando todos los días las 24 a través de sus canales habituales:

Home Banking

App BSJ móvil

Cajeros Automáticos

A través de estos canales podrán solicitar préstamos personales, constituir plazo fijo, realizar transferencias entre otras operaciones y realizar todas las consultas que necesiten.

Además a través del contact center 0800-8888-275, las 24 hs los clientes del Banco pueden con su clave de canales (opción 4) consultar el saldo de sus cuentas, cambiar límites de extracción con tarjeta de débito, realizar blanqueo de PIN y PIL y solicitar aumento de límite de su tarjeta de crédito.

Recuerda además que los clientes del Banco pueden disponer de su sueldo a través de:

Compras con tarjeta de débito: Permite realizar compras y pagos en todos los comercios. Brinda rapidez y comodidad, ya que cuenta con todas las ventajas de pagar en efectivo, pero sin tener que trasladar dinero.

Extra Cash: hasta $8.000 en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.

Billetera QR: los clientes pueden comprar en comercios adheridos y pagar con el teléfono celular, sin necesidad de utilizar la tarjeta de débito ni dinero en efectivo. Disponible para Android, a través de la App BSJ Móvil.

Cajeros automáticos: Extracciones las 24 horas (evitando horarios de mayor afluencia), como así también se pueden gestionar claves personales de Homebanking / clave canales, pagar impuestos y servicios, realizar transferencias, acceder a préstamos.

San Juan servicios: ubicados en todas las localidades de la Provincia hasta $ 15.000 sin cargo. En estos puestos también obtener préstamos personales y acceder a muchos servicios más.

Se destaca que el Banco lleva adelante una intensa campaña de comunicación a través de todos los canales con el fin de intensificar la difusión de cuidados preventivos y uso de canales alternativos.

Toda la información sobre los canales digitales y alternativos puede consultarse en bancosanjuan.com/cuidarnos