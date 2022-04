Seguramente Bastian Reyes dentro de unos años podrá contar como una anécdota que con apenas 5 años tuvo su corazón "frenado" durante 40 minutos. Es que el chiquito se sometió a una compleja cirugía durante casi 8 horas para corregir una serie de dificultades que padecía desde su nacimiento. La operación se llevó a cabo en el Sanatorio Argentino y si bien no fue inédita en la provincia porque ya se realizaron algunas en el Hospital Rawson y existe un antecedente en el Argentino, sí fue de alta complejidad y requirió de la presencia de más de 20 profesionales de la salud.

"Es todo un guerrero. Es un niño de oro, que demostró sus ganas de pelearle a la vida, ahora podrá hacer vida normal", comentó su abuela Yaquelina Peñaloza, refiriéndose al pequeño Bastian que se recupera de la cirugía realizada hace casi un mes. El chico padecía una cardiopatía de tipo "comunicación interventricular" (CIV), que es un defecto de nacimiento en el corazón en el cual hay un orificio en la pared que separa las dos cavidades inferiores del corazón. Pero además, padecía una resección de una membrana subaórtica, que es una membrana que esta debajo de la valvula aórtica y que también generaba una dificultad para expulsar la sangre. "Fue una cirugía compleja porque corregimos dos problemas en la misma cirugía. El paciente respondió de manera excelente", comentó Emanuel Fernández, el médico jefe de la Terapia Pediátrica del Sanatorio.

El momento cumbre de la cirugía se dio cuando el equipo médico puso énfasis en el corazón del pequeño. Según explicó Fernández, la cirugía requería realizarse a ´tórax abierto`. Es decir que en el momento que se abre el tórax, en ese momento actúa la bomba de circulación extracorpórea, que permite al cirujano detener el corazón cuidadosamente sin interrumpir la circulación sanguínea. Esta máquina consta de una bomba, que cumple la función del corazón, y un oxigenador, que cumple la función de los pulmones.

"Fueron 40 minutos donde el equipo médico trabajó de una manera estupenda y el chiquito respondió de la mejor manera", explicó Fernández quien agregó que todo el personal que trabajó en la previa y en el post operatorio con Bastian, realizó capacitaciones para poder estar a la altura de la circunstancia.

La familia Reyes recalcó el acompañamiento que tuvieron en la previa, sometiendose junto a Basti a un proceso llamado "profilaxis psicológica", una terapia que se aplica para preparar al paciente y su familia para someterse a la cirugia. El chiquito fue en compañía de la psicóloga a la "casita del doctor", conoció el quirófano de antemano para poder llegar sin ansiedad al momento de la cirugía. Ahora a poco de cumplir un mes de ese momento (la operación se llevó a cabo el 9 de marzo), el pequeño se encuentra realizando la recuperación en su casa en Rawson y pronto podrá asistir con normalidad a Jardín y reencontrarse con sus compañeritos del Colegio Dora de Palma.

De ahora en más y con la cardiopatía ya solucionada, el pequeño Bastian deberá concurrir a los controles periódicos con su cardiólogo, mientras tanto sigue a corto plazo con médicamentos como diuréticos. "Su vida ya no corre ningún riesgo extra. No tenía contraindicaciones para hacer vida normal quizás el chico no tenía síntomas pero esas cardiopatías si no se corrigen a tiempo después con los años le pueden generar problemas mas serios", comentó el profesional médico.