Con diarios en cada mano y gritando fuerte: "¡Qué lindo que es leer el diario!", así se lo puede ver cada día al reconocido canilllita de la esquina de Aristóbulo del Valle e Hipólito Yrigoyen. No hay vecino que no sepa quién es Andrés Pedro Jofré pero quizás no con el nombre completo sino con el apodo cariñoso que le pusieron sus amigos de la infancia: "Beto".

Tiene 71 años y desde los 15 años aprendió el oficio de vender diarios. No era muy simpatizante de ir a la escuela y en aquella época no había elección; si no terminaba sus estudios, debía salir a trabajar. Su papá Américo Jofré le heredó el oficio y hace 56 años que con pasión reparte los periódicos de distintos medios sanjuaninos.

"Yo quiero irme de este mundo vendiendo diarios. Mis hijos me pidieron que deje de trabajar pero les dije que si yo dejo esto, me voy a morir de pena", expresó.

Con una sonrisa y siempre con la predisposición de tener una charla, "Beto" explicó que el trabajo es sacrificado porque hay que levantarse cuando todos duermen y estar soportando temperaturas bajas y el calor que impera en San Juan. "Mi hijo tiene su trabajo pero me ayuda porque sabe que ya no puedo pasar mucho frío y cuando él no está en la ciudad, lo hace mi sobrino. Saben que esto me hace bien", agregó.

Cuenta que puede andar en auto o en moto, pero prefiere su amiga fiel de dos ruedas, ya que lo ayuda en su salud y puede estar más en contacto con la gente.

Es hincha de Alianza y fanático del fútbol. "Hubiese querido ser como Maradona pero mi habilidad está en ser simpático y vender diarios", indicó a las risas.

Los vecinos que lo conocen aseguran que sus hijos cuando eran pequeños siempre lo veían a "Betito" pasar con su bicicleta y le pedían una moneda para comprar una golosina. Con la calidez que lo caracteriza, "siempre les daba" algún centavo a los niños.

Nunca sacó el cálculo de cuántos kilómetros recorre cada día pedaleando pero destacó que durante las 8 horas laborales más los 56 años que lleva en la actividad "debo haber dado la vuelta al mundo".

"Beto" ama su trabajo y disfruta hacer amigos vendiendo diarios. "Esto es lo que me mantiene con vida", cerró el canillita que supo ganarse el cariño de los vecinos de Santa Lucía.