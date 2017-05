Cuando Sonia Galdeano rescató a su perra de la calle y la conoció decidió nombrarla “Loca” y es que la mascota no para dos segundos y suele meterse en problemas. Hoy, decidió entrar a una zanja y quedó atascada. Ante la desesperación, su dueña decidió pedir auxilio a los Bomberos de Rawson, que acudieron y salvaron al animal.

“Ella no podía salir por sus propios medios y nosotros no podíamos sacarla. Mi última salvación eran los bomberos, los llamé, les conté lo sucedido y vinieron para rescatarla”, relató la mujer. Y agregó que “si no fuera por ellos no sé si mi perra se salvaba. Por eso les quiero agradecer”.