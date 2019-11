Brenda Uñate fue la única candidata en presentarse a la convocatoria que realizó el Municipio de Angaco para Embajadora de la Fiesta Nacional del Sol 2020. Luego de la presentación, el municipio le entregó un premio de incentivo en efectivo de $8.000.

Brenda se presentó como una chica tímida y muy familiera: “Estar acá hoy es un desafío para mí porque soy muy tímida pero representar a mi departamento es más importante. Creo que el cambio de Reina a Embajadora es muy positivo para la imagen de la mujer sanjuanina”.

Un momento que marcó la vida de Brenda fue cuando falleció su abuelo: “Fue muy particular porque yo estaba por viajar y él me dijo que no iba a poder viajar. Al otro día él falleció de un infarto y esto me marcó porque no sabemos lo que el destino nos depara. Siempre hay que tratar de cumplir los sueños y poder afrontar nuestros miedos de la mejor manera”.

La Embajadora es estudiante de contador público en la UNSJ: “Me gustan mucho las materias prácticas, estoy en segundo año de la carrera y por el momento me está yendo muy bien".

Uno de los lugares que más disfruta de Angaco es la calle 21 de febrero en Las Tapias porque ahí es donde está la casa de sus abuelos.

Eduardo Olivera es la revelación de Angaco

El músico estuvo acompañado por Facundo Torres en la guitarra. El artista realizó dos interpretaciones de canciones de Alejandro Lerner y cautivo al público con sus melodías.

La Municipalidad de Angaco entregó un incentivo en efectivo a los participantes del certamen.

Revelación: Eduardo Olivera recibió $5.000

Primer suplente: Dúo Sol y Luna, género cumbia recibió $3.000.

Segundo suplente: Daniel Castillo, cantante, compositor. Género melódico.

Fuente: Ministerio de Turismo