En penumbras. Con una lámpara conectada a una garrafa, una familia de Pocito logró pasar al menos 2 noches. Sin embargo, hasta ayer no tenían agua fresca para apaciguar el calor.

Hasta ayer el viento Sur de Nochebuena seguía en la mente de muchos sanjuaninos. Es que a pesar de que en las calles ya no se veía tantas ramas o árboles caídos, hubo muchas personas que seguían sufriendo las consecuencias. Casas en las que ya no tenían ni velas porque se gastaron todas, viviendas en las que el agua se volvió uno de los bienes más preciados y algunas otras en las que las heladeras quedaron vacías porque todo perdió la cadena de frío y debió ser desechado fueron algunas de las postales que se repitieron en la provincia. Es que hasta ayer al cierre de esta edición, había familias que seguían sin luz o agua y eso generó mucha bronca y dolor.

En Albardón la situación era desesperante en algunas zonas. En Campo Afuera y Las Lomitas, principalmente. Es que llevaban casi 40 horas sin luz y por momentos hasta sin agua. María Marinero no pudo contener la bronca al abrir las puertas de su casa. La mujer, que vive en Campo Afuera, en la calle Lahoz, mostró su heladera vacía. "Yo tengo venta de pan y no pudimos hacer nada hoy, porque no tenemos luz y el agua viene de a ratos. Si usted entra a la cocina sentirá el olor a comida podrida, porque tuvimos que tirar todo. La comida se nos echó a perder por la falta de frío de la heladera", dijo la mujer, que por momentos no pudo contener las lágrimas al recordar que desechó pollo, carne, leche, ensalada de frutas y los sánguches que hicieron para Navidad. Al igual que ella, otras vecinas de la zona comentaron que la situación que vivieron fue similar. De hecho, en una casa, donde la familia también es de apellido Marinero, comentaron que tienen un familiar enfermo (un señor mayor que sufrió un ACV) y que lo deben ventilar con cartones porque no pueden encender ni el ventilador.

En Rawson, Capital y Chimbas se vivieron situaciones de la misma gravedad. Una de las autoridades de la Unión vecinal Chimbas Norte comentó que ellos tienen a su cargo 4 bombas con las que proveen agua a parte del departamento. Hasta ayer sólo tenían funcionando 3. "La restante no podemos encenderla porque no tenemos luz. En Energía San Juan no nos dan respuesta. Esa bomba está ubicada en el barrio Las Calandrias y afecta a 4 ó 5 barrios", dijo Sergio Zavalla, y comentó que en total ayer tenían unas 400 familias sin luz y sin agua en ese sector de Chimbas.

En Pocito se vivió una situación similar en varios vecindarios. Hasta media mañana la luz brillaba por su ausencia, al igual que en las inmediaciones de calle Chacabuco y calle 11; y en la zona de Las Piedritas, donde cayeron varios postes de luz y eso provocó que muchas familias quedaran sin agua.

En la zona Norte de Pocito el servicio de agua se restableció cerca de las 12, pero no pasó lo mismo con la electricidad. "Teníamos dos botellones con agua y con eso subsistimos hasta recién, que volvió el agua. Además, había llenado justo un tacho y eso lo usamos para el baño. Sin embrago, seguimos sin luz. Tenemos una lamparita a gas y con eso estamos cuando baja el sol. No alumbra mucho, pero nos saca de apuro", agregó Norma Salina, una vecina, mientras que otras personas que viven cerca de ella contaron que también debieron tirar su comida porque no pudieron conservarla.

Ayer al cierre de esta edición desde Energía San Juan, el gerente Eduardo Tejada, dijo que había unas 2.000 personas sin electricidad, mientras que desde OSSE comentaron que las zonas que permanecían sin agua eran algunos barrios de Santa Lucía, Chimbas (barrios Los Tamarindos, Favaloro, Cipolleti y zonas aledañas de Benavídez y 25 de Mayo) y Sarmiento (Media Agua y Colonia Fiscal Norte). Todos estos cortes de agua estaban dados por falta de electricidad.

Precavido. Gabriel Caballero, de Las Lomitas, comentó que tenían agua por momentos y que ahí llenaban tachos para tener reservas.

Manifestación. En Albardón, vecinos se manifestaron en calle Nacional (foto). Al cierre de esta edición, en Médano de Oro planeaban otro corte de calle.





En Pocito

La Municipalidad de Pocito informó que continuará asistiendo a los vecinos con los camiones cisterna municipales para la provisión de agua potable, hasta tanto esté solucionada la situación por parte de las empresas Energía San Juan y OSSE, pertinentes a tales servicios.



En el Parque de Mayo

La Dirección Provincial de Espacios Verdes trabajó hasta ayer, al menos, en la extracción y trozado de troncos caídos en el Parque de Mayo. Si bien durante el miércoles tuvieron 10 personas haciendo este trabajo, ayer duplicaron la mano de obra para acelerar la limpieza.



En Capital

La Municipalidad de la Capital informó que ayer siguió con las tareas de limpieza del departamento. Se trabajó fuertemente en la Peatonal del microcentro, y en las plazas Aberastain, Laprida y Trinidad. También sacaron ramas de algunos barrios.