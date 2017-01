"Hago de manera oficial mi renuncia como ministra de Seguridad". Eso decía el primero de una serie de tuits que escribió un hacker desde la cuenta de Patricia Bullrich. A esto, el pirata informático le sumó insultos contra la funcionaria e incluso publicó su número de teléfono celular.

Mientras esto ocurría, la titular de Seguridad compartía con el presidente Mauricio Macri el acto de entrega de los sables a oficiales de las fuerzas de seguridad recién ascendidos.

Minutos después, Bullrich brindó una entrevista televisiva para hacer referencia al tema. "Me pueden hackear las veces que quieran, pero lo que tengamos que hacer lo haremos", sostuvo la ministra.

"Sin duda este es un gobierno que decidió investigar todas las amenazas e intimidaciones que puede haber, y en mi caso lo haremos también", indicó en diálogo con Crónica TV.

Bullrich evitó relacionar este hecho con las anteriores amenazas contra funcionarios y la Casa Rosada. "No puedo decir si esto tiene relación con los hechos acaecidos antes, no puedo dar ninguna referencia", dijo al respecto.

Finalmente, y consultada sobre la difusión de su número de teléfono personal, Bullrich sostuvo: "Me han llegado muchísimos mensajes de aliento y felicitación, no hay mal que por bien no venga".