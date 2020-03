No hay cajero -al menos en el Gran San Juan- que este viernes no esté repleto de gente. Se juntaron varios pagos a la vez, no hubo previsión de nadie y, ante la necesidad de hacerse de efectivo, muchos fueron a las terminales automáticas.

Por un lado, el Gobierno provincial adelantó para hoy el pago de sueldos para agentes de la salud y policía. Por otra parte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) adelantó para hoy pago de haberes y del bono de $3.000 para jubilados, pensionados y AUH, que están comprendidos en el anuncio del Gobierno nacional.

La fecha de pago adelantada rige para quienes cobren jubilaciones y pensiones mayores a $17.859 y sus números de DNI finalicen en 4, 5, 6, 7, 8 y 9, tienen acreditado desde hoy sus haberes en lugar de cobrar el 30 y 31 de marzo.

Un cuello de botella que generó un caos en los cajeros automáticos. Colas de hasta 400 metros (con la separación de 1,5 metros, en algunos casos). Eso, además, hizo que el volumen de gente moviéndose por las inmediaciones de esos cajeros sea mayúsculo porque muchas aprovecharon para de paso hacer compras.

Las largas filas se observaron principalmente en cajeros del Banco San Juan, Banco Nación, Banco Columbia y Banco Hipotecario.

Este escenario, a la vista de todos, es un golpe al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige desde el viernes pasado en todo el país.