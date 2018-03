Menor frecuencia. La circulación de los colectivos de corta y media distancia oscilará entre los horarios de día sábado y feriado.

Desde pasado mañana, cuando comience la Semana Santa, hasta inclusive el próximo lunes, 2 de abril, cuando sea conmemorado el "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas" ocurrirá un feriado largo en San Juan.



En total, serán 5 días en los que los establecimientos educativos y las administraciones públicas -ya sea municipal, provincial y nacional- mantendrán cerradas sus puertas para los alumnos y público en general, respectivamente.



A continuación, un repaso por las actividades de cómo funcionarán los servicios principales durante ese lapso de tiempo.



* Transporte público: según informaron desde Atap, los colectivos circularán con frecuencia reducida -similar a la de los días sábado- el jueves 29 de marzo.



El viernes 30 los micros circularán con frecuencia reducida tal como lo hacen en todos los feriados nacionales.



El sábado 31 el servicio se prestará de modo normal.



Y el lunes 2 de abril los colectivos circularán con frecuencia reducida, tal como lo hacen todos los feriados.



* Comercio: desde la Cámara de Comercio de San Juan aseguraron que los negocios abrirán sus puertas en los horarios habituales, el jueves 29 de marzo.



El viernes 30 los locales permanecerán cerrados. El sábado 31 los comercios abrirán sus puertas en los horarios habituales. El lunes 2 de abril, se mantendrán cerrados.



* Bancos: mantendrán sus puertas cerradas desde el jueves 29 de marzo hasta el lunes 2 de abril inclusive.



* Salud: en los hospitales se mantendrá el jueves 29 de marzo, viernes 30 y lunes 2 de abril una guardia mínima de atención médica a los pacientes que lleguen al servicio de urgencias. Lo mismo sucede en el resto de los centros de salud que cuentan con ese servicio.



* Estacionamiento en la Ciudad: el Eco funcionará con normalidad el jueves 29 de marzo. El viernes 30, sábado 31 y el lunes 2 de abril no lo hará, por lo que no se cobrará estacionamiento.



Recolección de Residuos y Verdes: se realizará con normalidad el jueves 29. El viernes 30 no se realizará recolección. El sábado 31 la recolección se realizará con normalidad. El lunes 2 de abril no habrá recolección.



Mercado de Abasto y Feria Municipal: abrirán sus puertas en horarios habituales el jueves 29. Permanecerán cerrados el viernes 30.





Matadero y Frigorífico Municipal: trabajarán como lo hacen habitualmente el jueves 29. Funcionará con guardias mínimas el viernes 30 y el lunes 2 de abril.