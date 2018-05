Entusiasmo. Varios gauchos participaron del concurso de la doma del toro mecánico en la Fiesta del Día del Trabajador, en Angaco.





Pese a que en el lugar no hubo ni un solo caballo, los gauchos igualmente experimentaron la adrenalina de la jineteada. El fundamento: participaron en un concurso de doma del toro mecánico. Fue ayer en la Fiesta del Día del Trabajador, que se realizó en Angaco, organizada por la Agrupación Cacique Angaco. Este año, el evento no contó con la presencia de caballos por causa de la influenza equina, enfermedad que afectó a un alto porcentaje de los animales en la provincia. Esto no impidió que la gente que asistió a la fiesta se divirtiera y disfrutara de la tradición.

La falta de jineteada y del espectáculo de destrezas criollas fue la causa por la que en esta ocasión concurrió menos de la mitad del público que en otros años, según la suposición de los organizadores. Ayer asistieron unas 1.000 personas mientras que en ocasiones anteriores fueron alrededor de 3.500. Pero esto no opacó la fiesta ni el entusiasmo de la gente, sobre todo cuando el locutor anunció que en pocos minutos comenzaría el concurso de doma del toro mecánico con jurado incluido. Eso fue suficiente para que tanto adultos como niños se anotaran para participar.

Arrancó la competencia y el público se acercó lo más posible al alambrado del campo de la doma para ver a los jinetes en acción, tal cual hace cuando se trata de una jineteada real. Lo hizo tanto para alentar a los domadores como para filmar el momento.

La mayoría de los jinetes no pudo con la bravura del toro y terminó cayendo sobre el piso inflable a escasos segundos de haber comenzado la prueba.

Pasado el mediodía comenzaron los espectáculos artísticos que también fueron el plato fuerte del día. Al comienzo subieron al escenario mayor los artistas y academias de danzas locales. Luego actuaron los artistas provinciales, mientras que el cierre fue con espectáculos de nivel nacional. Al escenario mayor subió el Dúo Herencia, de Salta, y El Gato Peterson, humorista oriundo de la provincia de Buenos Aires.

>> Algunos participantes

Una prueba. Roberto Quiroga, de Chimbas, asistió con su familia a la Fiesta del Día del Trabajador. Por primera vez cocinó punta de espalda a las llamas. Desde muy temprano arrancó con la preparación.

El elegido. Oscar Cortez nuevamente fue el encargado de hacer el asado para toda la familia. Dijo que siempre lo eligen para esta tarea porque la carne le queda bien cocida pero jugosa.





Menú doble. La familia de Rodolfo Sánchez fue previsora. A media mañana, todos comieron un asadito no muy abundante, mientras esperaban que estuviera listo el conejo al disco.







Los inseparables. Ayer José Pastén se reunió con sus amigos "de toda la vida" para festejar juntos el Día del Trabajador. Desde temprano comenzaron a preparar el tradicional asado.

Regalos inesperados

Ayer, los asistentes a la Fiesta del Día del Trabajador pudieron participar de diferentes sorteos con el talón de la entrada. Uno de los regalos sorteados fue un conejo blanco de gran tamaño. También se sortearon algunos elementos tradicionales como boinas y cuchillos.

Tradición y respeto

Al mediodía, en el Predio Gaucho Manuel Rodríguez, se izó la Bandera mientras todos los presentes cantaron Aurora de pie y con los sombreros sobre el pecho. Con esta ceremonia patria se dio inicio oficial a la XX edición de la Fiesta del Día del Trabajador, en Angaco.