"Apuntamos a que nuestros alumnos aprueben, pero aprendiendo. Y esto implica que todos nos involucremos más, desde los directivos hasta los papás", dijo la ministra de Educación, Silvia Fuentes, al referirse al nuevo régimen normativo de evaluación, calificación y promoción para la Educación Secundaria Orientada y Artística, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y Educación Secundaria Técnica de gestión estatal y privada. Agregó que estos cambios apuntan a "mejorar la calidad educativa" de los 80.873 estudiantes secundarios que cursan estudios en la provincia, haciendo hincapié a un cierto grado mayor de exigencia. En este marco, podrán pasar de año sólo con dos materias adeudadas y no con tres como se implementó a raíz de la pandemia, entre otras de las modificaciones más importantes. En tanto que los alumnos de las escuelas técnicas podrán promocionar el año con 3 materias previas. La funcionaria sostuvo que estas modificaciones se aplicarán durante el presente Ciclo Lectivo que comenzó en marzo de este año y que finalizará en febrero del 2025.

Silvia Fuentes dijo que con la pandemia se flexibilizó la cantidad de materias pendientes para promocionar un año y cursar el siguiente, y que aún hay chicos que adeudan espacios curriculares del 2020 y 2021 porque se les permitió seguir pasando de año con estos pendientes. Pero aclaró que a partir de ahora estos espacios no aprobados se sumarán como materias adeudadas y se tendrán en cuenta para promocionar el año. "Es muy importante comunicar que los estudiantes sólo podrán pasar de año con 2 materias pendientes, y que si adeudan estos espacios curriculares se sumarán a las materias que no aprueben durante el presente Ciclo Lectivo. Estos cambios son muy importantes para lograr una mejor calidad educativa para los chicos porque no podíamos seguir nivelando para abajo. Por eso les pedimos a los papás que se acerquen a las instituciones educativas para interiorizarse sobre todos estos cambios, que les miren la libreta a sus hijos, que vean qué materias adeudan y que los acompañen para ponerse al día. De todos depende que este sistema educativo salga adelante", dijo Fuentes.

En este aspecto, la ministra dijo que los estudiantes secundarios que adeudan aún estos espacios curriculares seguirán contando con la guía y apoyo de los profesores que les indicarán qué temas evaluarán, cómo lo harán y qué material de estudio deben consultar para rendirlos.

Otros de los cambios establecidos por Educación a través del nuevo régimen es que la evaluación de los estudiantes del Ciclo Básico, como del Ciclo Orientado, será cuatrimestral y no trimestral como se estipuló por la pandemia. Cada cuatrimestre deberá ser aprobado con una nota mínima de 6 y la calificación en cada uno de estos períodos no será promediable entre sí para acreditar, en caso de no haber aprobado alguno. Pero, según aclaró la ministra, cada cuatrimestre tendrá una instancia de recuperación una vez finalizado, y habrá una instancia de recuperación extraordinaria en diciembre, pero siempre que el alumno deba sólo uno de los cuatrimestres. En caso de que el estudiante adeude los dos cuatrimestres pasará directamente a la mesa de evaluación de febrero, estipulada en calendario escolar vigente, para rendir la materia completa. "Al pasar de un periodo de valoración y evaluación trimestral a uno cuatrimestral buscamos darles a los chicos más tiempo para trabajar una mayor cantidad de contenidos y más instancias de evaluación para afianzar ese conocimiento", sostuvo Fuentes.

Si bien la ministra dijo que no tiene discriminado qué cantidad de alumnos secundarios promocionaron el 2023 y pasaron al Ciclo Lectivo 2024 con tres materias pendientes, sostuvo que las asignaturas en las que más fallan son las relacionadas con las ciencias exactas, como Matemática y Física, y también las que llevan más tiempo de lectura y estudio como es Historia.

> Educación Técnica, más flexible

El período de evaluación y valoración en el ámbito de Educación Secundaria Técnica es trimestral, según el nuevo régimen. Cada trimestre se aprueba con un 6 como mínimo (no promediable entre sí), y cuenta con un periodo de fortalecimiento y evaluación al finalizar. Incluye una recuperación extraordinaria, pero si al menos uno fue aprobado. Si se desaprueban los tres períodos, el alumno deberá rendir la materia completa en febrero. Podrá pasar de año con 3 materias previas.

> Polivalente de Arte

El nuevo régimen normativo que puso en vigencia el Ministerio de Educación de la provincia también establece que el estudiante del Centro Polivalente de Arte para inscribirse en el Ciclo Lectivo 2025 y en los siguientes, sólo podrá adeudar 3 espacios curriculares, indistintamente del espacio de formación al que correspondan.