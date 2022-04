"Yo iba caminando a la parada del colectivo para volver a mi casa. Subí al bulevar y, de golpe, se me terminó el piso", de ese modo relató Florencia Dominguez, de 24 años, lo que vivió anoche pasadas las 21 en pleno corazón de Capital.

La joven reveló que todo ocurrió en Avenida Libertador y General Acha, cuando circulaba con su hermana y su sobrinita cuando sufrió el accidente.

"Quedé hundida en ese hueco de más de un metro de profundidad, con una pierna adentro y la otra afuera. Fue horrible. Justo estaban cerca un señor que vende golosinas enfrente y un cartonero, que ayudaron a mi hermana a sacarme de ese pozo", contó Florencia.

Y agregó que los hombres le contaron que hace un tiempo un colectivo subió al bulevar y rompió la tapa, que nunca fue reparada o reemplazada.

Tras el hecho, llegó al lugar la ambulancia que la llevó al hospital. "Yo pensé que me había quebrado, pero por suerte, no. A pesar de eso, tengo las dos rodillas muy lastimadas y no puedo apoyar los pies hasta no tener las muletas, rodillera y bota. Yo trabajo al día y no tengo obra social ni dinero para conseguir esos elementos", confió la joven.

En ese contexto pidió que, si alguien cuenta con esos elementos y ya no los usa, se comunique con ella al 264-5092856.