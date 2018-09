Con ayuda. Muchos de los chicos con discapacidad recibieron ayuda para poder hacer el recorrido de la caminata. Algunos llegaron acompañados de sus mamás, mientras que otros fueron ayudados por alumnos de otras escuelas.





Demostraron que no existen imposibles. Que el esfuerzo muchas veces vale la pena y que todo se puede lograr cuando se trabaja en equipo. Ayer, unas 500 personas, incluidos los alumnos de escuelas de educación especial, participaron de una jornada inclusiva e hicieron trekking en la Quebrada de la Flecha, en Sarmiento. La jornada terminó con baile y espectáculos musicales. El evento fue organizado por la escuela de chicos con discapacidad Cura Brochero, de la Villa de Media Agua, y participaron alumnos de escuelas de Capital, Albardón, Sarmiento y San Martín.



Minutos después de las 10, tras compartir una merienda, los alumnos, docentes, directivos, voluntarios y hasta personal de la Cruz Roja comenzaron a caminar rumbo a los cerros de la Quebrada de la Flecha, en la localidad Los Berros. Las enormes piedras que encontraron en el camino no fueron impedimento para que los niños y jóvenes recorrieran cerca de 1,5 kilómetros. "Lo más lindo fue entrar a las cuevas que hay en el recorrido", dijo uno de los alumnos de la escuela Múltiple de Los Berros, mientras que una de las estudiantes de la escuela Cura Brochero de Media Agua comentó que al principio sintió un poco de miedo, pero que después se dio cuenta de que iba a poder hacer todo el recorrido.



Durante más de una hora, los alumnos conocieron el lugar. Disfrutaron de la naturaleza y hasta pudieron observar la cercanía con la que vuelan algunas aves en esa zona de la provincia. Y no sólo eso, sino que también aprendieron sobre la flora del lugar y hasta cómo trabajan las caleras en esa localidad sarmientina. Los que más interesados se mostraron por esta información fueron los chicos de los departamentos Albardón y Capital, quienes no conocían sobre la extracción de este mineral.



Después de la caminata, algunos volvieron a merendar, pues la actividad les abrió el apetito nuevamente, mientras que otros aprovecharon la actuación de la banda sarmientina La Gira para seguir disfrutando. Ni el calor, ni el cansancio de la caminata les impidió que bailaran cuartetos y cumbia, sin parar.

Postales

Sin limitaciones. Los alumnos de escuelas de educación especial que se movilizan en sillas de rueda recibieron ayuda para hacer parte del recorrido, para que disfrutaran de la naturaleza.

Llegaron con regalos. Los chicos de la escuela Normal Sarmiento, de Capital, llevaron de regalo, para sus pares de la escuela Cura Brochero, carteles con mensajes sobre la inclusión.