Mientras se mantiene asintomático y aislado en un hotel de Capital, el camionero sanjuanino correspondiente al caso 19 de coronavirus detectado en la provincia ofreció una entrevista y contó la preocupación que siente principalmente por las amenazas que reciben él y su familia desde que se contagió.

“He recibido a través de las redes sociales hasta amenazas de muerte para toda mi familia, no sé por qué motivo. Cualquiera se puede infectar, en cualquier momento”, sostuvo el hombre de 52 años en diálogo con Radio del Sur.

Y reveló que, “yo tengo un protocolo estricto en mi camión, desinfecto la manija de la puerta, el volante y hasta limpio las suelas de mis zapatillas antes de subir. En mi casa también: llego, entro por el garaje, mis hijos me echan agua con cloro con un pulverizador, me cambio y me pongo ropa liviana, entro y me ducho, y ellos llevan la ropa con guantes a la lavadora. A pesar de todo eso me contagié”.

Sobre su trabajo, el transportista relató que “llego a ir hasta tres veces a la semana a Mendoza. Tengo un viaje Mendoza-La Rioja para una empresa y otro Mendoza-San Juan. Acá traigo lavandina y gas”.

En cuanto al momento en que pudo contagiarse el virus, dijo que “creo que fue en Mendoza. El último viaje que hice fue el viernes pasado, al mercado de Guaymallén, en Mendoza, y ahí justamente detectaron 20 casos ahora. En Mendoza me bajo, porque subo y bajo barandas y encarpo. Pero en La Rioja no me dejan, ahí hay gente que se encarga de todo”.

Y resaltó: “Yo hago todo como me indica Salud Pública. Un lunes me realizo un hisopado y otro lunes, el test de rápido. El lunes me tocaba hisopado y el martes me avisaron que me había dado positivo. Me preocupé mucho por mi entorno y por cómo iba a reaccionar la gente. Lo que le pido a la gente es que se cuide bien y a los que escriben cosas, que tengan más cortita la lengua. A cualquiera le puede pasar”.