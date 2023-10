El secretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de San Juan, Marcelo Fretes, confirmó a Diario de Cuyo que una sanjuanina que vive en Palestina pidió ser parte del "Rescate Seguro" para poder volver al país.

Aunque no trascendieron mayores detalles, el funcionario manifestó que la mujer se encuentra trabajando allí y hasta ahora, es la única sanjuanina que tomó contacto con las autoridades para ser repatriada.

"Digo que está en proceso porque, en este contexto bélico, hay problemas logísticos que surgen todo el tiempo", explicó.

Fretes dijo que el gobernador Sergio Uñac se comunicó con el cónsul argentino en Israel para conocer el estado de los sanjuaninos que están en la zona de conflicto, tanto del lado israelí como del palestino, pero no hay precisiones del número exacto.

"No sabemos la cantidad de sanjuaninos porque cuando se anotan pidiendo ser evacuados no se hace una distinción de provincia, pero si tuvimos contacto con algunos que no quieren volver por el momento", agregó.

En los últimos días se concretó el primer vuelo de la operación "Rescate Seguro", implementada por la cancillería de Argentina, el Ministerio de Defensa y Aerolíneas Argentinas, gracias al cual se evacuó, en un avión Hércules, a algunos argentinos que estaban en Israel. Las solicitudes, según la información oficial fue de 1.419.