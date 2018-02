------ Epigrafe Inicio ------

Cambio. En la intersección de avenidas Libertador y Rawson, el municipio de Capital instaló un semáforo para el paso de peatones que generó algunos contratiempos en el tránsito.

Bocinazos, aceleradas y frenadas intempestivas forman parte del panorama habitual, desde hace un par de semanas, en la esquina de las avenidas Libertador y Rawson, en Capital. Allí el municipio agregó, a los semáforos comunes, uno peatonal que genera caos vehicular y la queja de los conductores, especialmente de los choferes de colectivo.



"Ya perdí 3 pasadas del semáforo. Esto nos perjudica porque nosotros tenemos que cumplir con el horario", dijo Ezequiel Morán, chofer de la empresa Albardón, que circulaba por la Avenida Rawson, de Sur a Norte.



Es por este carril de la avenida por donde circula la mayor cantidad de colectivos y donde se producen los congestionamientos vehiculares. Esto se debe al funcionamiento de los semáforos peatonales, que agregaron 20 segundos más para cada pasada. Antes, el paso del rojo al verde era de 18 segundos, ahora es de 38.



Jorge Oruste, director de Tránsito de la Municipalidad de Capital, dijo que se está trabajando en la sincronización de ambos semáforos para que funcionen a la par. "Estamos realizando las pruebas para lograr el funcionamiento óptimo de estos semáforos. Nuestra prioridad es la seguridad de los peatones, sobre en esta esquina tan transitada donde casi no tienen tiempo para cruzar de un extremo a otro. Pusimos el semáforo para peatones en esta intersección a pedido de la gente", dijo el funcionario.



Los semáforos para peatones que instalaron en esta esquina indican de cuántos segundos dispone la gente para cruzar de manera segura. Lo curioso es que son pocos los que los respetan. Varios peatones cruzan de un extremo a otro las avenidas en cualquier momento, aun cuando no tienen el paso habilitado.



El semáforo dio luz verde para los vehículos que esperaban en el carril Este de la Avenida Rawson, pero eso no fue suficiente para descongestionar la larga fila de vehículos que se extendía más allá de calle Laprida. Como el tiempo de espera entre pasada y pasada de semáforo ahora es más demoroso, los vehículos quedan varados, obstaculizando el paso de quienes circulan por Laprida, de Oeste a Este, que también se ven afectados por el caos vehicular.



Los ciclistas y motociclistas que circulan por la zona encontraron una alternativa, para no quedar atrapados en el congestionamiento: optan por salirse de la calle y circular por las veredas a muy baja velocidad o caminando con los vehículos a la par.

Más seguridad

Para seguridad de la gente, el municipio de Capital ya instaló semáforos para peatones en las esquinas de Libertador y General Acha, Libertador y Alem, Libertador y Rioja, Libertador y España, y en Avenida Rawson y General Paz.