Circular en zigzag y a muy baja velocidad es una de las maniobras más efectivas para intentar atravesar ese tramo de la calle sin quedar atrapado en uno de los tantos pozos de grandes dimensiones que se formaron uno tras otro y a ambos costados, desde fines del año pasado. Pero esta táctica no siempre resulta. Cuando los conductores que circulan por el carril contrario intentan hacer lo mismo, se produce un caos vehicular, potenciado por la angostura de esta arteria. Se trata de calle 5 al oeste de Lemos, donde hay un sector de unos 100 metros con el pavimento destruido e imposible de transitar sin correr el riesgo de protagonizar un siniestro vial o la rotura del vehículo. Según los vecinos de la zona, ya se dieron ambas situaciones y nadie se hace cargo de la reparación a pesar de los reclamos. Cabe recordar que esta es una de las arterias con mayor afluencia de tránsito en la zona, que une Rawson con Rivadavia y que tiene una doble jurisdicción, ya que divide Rawson de Pocito.

Ariel Serrano hace dos meses que alquiló un salón para iniciar su panadería en la esquina de Lemos y de una calle intermedia y perpendicular a la misma que aún no tiene nombre. Dijo que en este poco tiempo que lleva en el lugar ya sufrió las consecuencias del mal estado del tramo de Calle 5. "No sólo tengo que hacer malabares para sortear los pozos sino también resignarme cuando algún repartidor no quiere traerme mercadería porque a los camiones, por el porte que tienen, les es casi imposible no caer en los pozos", dijo el hombre.

Los peatones también se exponen al peligro generado por el mal estado de este tramo. En este sector tampoco hay veredas, por lo que se ven obligados a circular por la orilla de la calle, sorteando pozos y vehículos que realizan maniobras peligrosas.

Por su parte, Juan Rodríguez agregó que el peligro se potencia cuando el agua del canal se desborda e inunda los pozos dejándolos difíciles de percibir. "El fin de semana anterior se cayó un chico que venía en moto y que pasó por encima de un pozo cubierto de agua. Por suerte sólo sufrió unos golpes y raspones, pero parece que están esperando una tragedia para venir a arreglar este desastre que lleva meses. Yo llamé al municipio de Rawson para hacer el reclamo y se lavaron las manos", dijo el hombre.

Más peligro. Para los peatones es un peligro cruzar o caminar por la orilla de la calle por su mal estado.

Ante estas declaraciones, Rubén García, secretario de Obras de Rawson, dijo que la reparación y mantenimiento de calle 5 corresponde a Vialidad porque se trata de una ruta provincial en la que los municipios de esta comuna y de Pocito no tienen injerencia.

En tanto que el director de Vialidad Provincial, Juan Magariños, agregó que el mal estado de esta arteria se debe a una obra que realiza OSSE desde fines del año pasado y que, al parecer, aún no concluyó. "OSSE nos pidió autorización para romper el pavimento e iniciar esta obra, no recuerdo si se trata de agua potable o cloacas, y hasta ahora no nos comunicó que la haya terminado para poder repavimentar. Necesitamos que nos notifique el fin de la obra para poder realizar la repavimentación", dijo el funcionario.

En tanto que desde OSSE aseguraron que se trata de una obra de cloacas, pero que la está realizando el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y que Obras Sanitarias sólo se encarga de inspeccionar que se esté realizando de manera correcta. Es por este motivo que desconocen qué plazo de ejecución tiene.

DIARIO DE CUYO intentó comunicarse con el interventor del IPV, Juan Pablo Notario, para conocer sobre la obra en cuestión, pero no contestó.

Caídas. Según los vecinos, algunos motociclistas ya se cayeron por no poder eludir los grandes pozos.

> Roturas del pavimento nuevo

En calle 5, al oeste de Lemos, donde finalizó su obra de ampliación, se rompió el pavimento nuevo en varias ocasiones y no por fallas en los trabajos. Las roturas fueron sobre el carril Sur y por diferentes obras que se realizaron luego de que se inauguró la ampliación de esta arteria. Una vez el pavimento se rompió por trabajos de cloacas y otra por agua potable. El tránsito por ese sector quedó cortado por bastante tiempo, lo que generó mucho malestar vecinal.