La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dialogó con el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, y afirmó que “el aislamiento estricto no volverá a pasar de ninguna manera”.

Además, defendió el aislamiento social obligatorio que atravesó el país en la primera etapa de la pandemia y aclaró: “la cuarentena estricta fue más corta de lo que se dijo y nos ayudó a prepararnos”

La funcionaria nacional insistió, pese a la resolución nacional que puso fin a la obligatoriedad del uso del barbijo, en lo importante de su utilización.

“La Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad Argentina de Pediatría, UNICEF, los ministerios de las 24 jurisdicciones y desde Nación consideramos ante el otoño y el invierno, circulación de la Gripe A y la presencialidad plena, una medida que resultó eficiente es el barbijo, la recomendación sigue siendo fuerte. Que no sea obligatorio no quiere decir que no sea bueno usarlo”, agregó.

NOTICIA EN DESARROLLO