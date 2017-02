Carla, de 8 años

Carla Guzmán tiene 8 años, pero a pesar de su corta edad, ha estado internada 37 veces en total. La nena sufre de hidrocefalia valvulada, neumonía aspirativa y parálisis cerebral. Ahora, esta internada desde hace casi dos meses porque sus pulmones "dejaron de funcionar".

Su mamá, Yanina, contó a DIARIO DE CUYO, que a su hija se le hizo una traqueotomía para que pudiera continuar con su vida y que este miércoles se le colocó un botón gástrico. Tristemente, los médicos del Hospital Rawson le dijeron que si hija “no tiene cura” y le otorgaron la internación domiciliaria.

Yanina y Carla no tienen una vivienda propia, por lo que al enterarse de la noticia de que su hija iba a salir del hospital, se dirigió al Ministerio de Desarrollo Humano. Allí, le dijeron que le faciltarían el alquiler de una casa, sin costearle los servicios.

“Yo no podría pagar los servicios de una casa porque como no puedo trabajar para no dejar a Carla, vivimos de su pensión. Por eso les tuve que decir que no a esa solución”.

Desde ese ministerio le propusieron, entonces, refaccionar una habitación de la vivienda de los padres de Yanina, para que la nena pueda estar. “Pedí que le colocaran cielo raso al techo de la habitación, porque es de caña, y ella no puede estar en un lugar donde haya polvo”, dijo.

Sin embargo, aunque está agradecida con la ayuda, lo que Carla necesita es un “techo digno para pasar lo que le quede de vida con su familia”, comentó su mamá. Además dijo que ha “movido cielo y tierra” para conseguirlo.

Carla y su mamá, Yanina

“También hablé con el intendente de Pocito, Nestor Fabián Aballay, porque se iban a entregar viviendas”, manifestó Guzmán. Sin embargo, según dijo, la respuesta que obtuvo de él fue que lo único que podía hacer era entregar un expediente con la causa de Carla, pero “no era nada seguro”. Además, contó que le sugirió escribirle una carta a Uñac.

“Escribí la carta para Uñac y se ha hice llegar a su secretario a través de una amiga mía”, dijo.

Los médicos le recomendaron a la familia de Carla que la habitación refaccionada tenga un aire acondicionado, por lo que pide ayuda con quien tenga uno sin usar. Para cualquier colaboración, llamar al 2646609236.