Para prevenir. Además de la cartelería hubo esquinas en las que los monitores urbanos hicieron prevención y orientaron a los conductores.

El cambio de sentido de circulación de 70 manzanas de Capital se efectivizó ayer, y el debut de esta histórica modificación (inédita en al menos 30 años) fue tranquila y casi no hubo errores, ni dudas. Es por esto que durante toda la jornada fue común ver vehículos a poca velocidad y mirando detenidamente los carteles para evitar equivocaciones, en las calles de Desamparados. En el mismo sentido, desde la Municipalidad de la Capital dijeron que según el primer relevamiento que ellos realizaron la jornada fue positiva. "En la única calle que tuvimos problemas fue en La Pampa", dijo Jorge Oruste, a cargo de Tránsito de Capital.

Los cambios se implementaron luego de que se pusiera en funcionamiento una nueva ordenanza, que busca hacer que el tránsito sea más fluido en las principales avenidas y que en las calles internas haya mayor seguridad. Las modificaciones se produjeron en las calles que están dentro del cuadrante comprendido por las avenidas Ignacio de la Roza y Libertador; y por las calles Del Bono e Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel). En esta zona, el tránsito fue tranquilo. "Hay esquinas que no sabemos para dónde mirar, pero me parece que será hasta que nos acostumbremos. El cambio es positivo, porque nos permite cruzar las calles con más seguridad", dijo Ricardo Rubiño, un automovilista, mientras que un motociclista comentó que para él, el cambio no es positivo porque ahora viaja más rápido sólo si sale a las avenidas.

Para evitar los accidentes de tránsito y con el objetivo de orientar a los conductores, desde primera hora de la mañana hubo monitores urbanos en los cruces más transitados. Capital distribuyó 15 monitores urbanos en la mañana y otros 15 en la tarde. Además, hubo esquinas bloqueadas con conos anaranjados, para evitar que los autos ingresaran a esas arterias en sentido equivocado.

Si bien hubo algunos que se confundieron y doblaron mal, la mayoría prestó atención a la cartelería que también fue puesta en todas las esquinas.

Los que más dudas tuvieron fueron las personas que viajan en colectivo, pues por esa zona pasan dos líneas de micros. "¿Cuando vuelve del centro por qué calle vienen?" y "¿por qué calle va para el microcentro?", fueron algunas de las preguntas que hicieron los pasajeros al subir a los colectivos. Es que los micros debieron variar el recorrido debido a los cambios.

Por ahora, sin multas

Desde la Capital dijeron que por al menos 15 días no se castigará a quien no cumpla con el nuevo sentido para circular. Además, dijeron que ese mismo tiempo estarán los monitores urbanos orientando a los conductores, a pesar de que hay cartelería en todas las calles que tienen nuevo sentido de circulación.

PROTAGONISTAS

FLORENCIA BUSTAMANTE - Automovilista

"Estaba informada de que me iba a encontrar con algunos cambios, pero se me hizo lío cuando empecé a transitar. Lo bueno es que está todo señalizado, pero el problema es que ya estábamos acostumbrados a las calles".

ANDRÉS ORTEGA - Automovilista

"Creo que todos los cambios cuestan, sobre todo pensando que los que usamos estas calles ya tenemos una ruta que hacemos de memoria. Pero me parece que puede ser bueno el cambio, para la seguridad".

CARLOS MALDONADO - Automovilista

"Me parece que el cambio es para complicarnos y obligarnos a usar la Libertador o la Central. Antes yo enganchaba por una calle desde San Miguel hasta Del Bono y llegaba más rápido, pero ahora no puedo".