Desde que se conoció que Calingasta le abría la puerta al turismo interno desde este próximo fin de semana largo, varias voces se levantaron a favor y en contra, pero la idea seguía firme. Lo que no estaba en los planes de nadie era que el departamento iba a romper su estatus sanitario ideal e iba a anotar el primer contagio.

Anoche, fuentes oficiales dijeron a este diario que por ese motivo se suspendía la vuelta del turismo pero este miércoles la ministra Claudia Grynszpan no le cerró la puerta y puso todo stand by: “Vamos a esperar los resultados del rastrillaje que se realizará hoy. En 48 horas se sabrá el alcance epidemiológico y se definirán los pasos a seguir. Esto es un paréntesis".

Pero apenas una hora después, en contacto con Diario de Cuyo, el intendente Jorge Castañeda se mostró inflexible con su postura, al explicar que "es una cuestión media titánica e improvisada, yo ya he dicho que no, el Gobernador me acompañó".

¿Cuál es el argumento del jefe comunal? El funcionario dijo que "es probable que el hombre del caso positivo haya tenido contacto no sólo con gente de Barreal, donde vive y tiene el negocio, sino con gente de otras localidades".

Y agregó, "por eso, más allá del rastrillaje en Barreal, se está haciendo la trazabilidad para ver en qué zonas hay que hacer controles. Es un trabajo largo. Imagínese que venga gente de otros departamentos, corremos el riesgo no solo de que haya contagios acá, sino en otros departamentos de la provincia".