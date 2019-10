Las redes sociales se inundaron del video y comentarios acerca de la pareja que es viral por el escándalo de infidelidad que ocurrió en Caucete. Es que, de acuerdo al video que circula, una joven encontró a su novio con una supuesta amante.

Según se pudo conocer, los infieles estaban en el auto rojo junto con un grupo de amigos del muchacho, cuando la novia oficial irrumpió gritando ante ellos -el vehículo estaba estacionado en calle Marinano Moreno, a escasos metro de una estación de servicios- y exigió que la amante saliera del auto: "Bajate c*liada".

Ante la manifiesta negativa del novio al obedecerla, la joven disparó insultos para todos: "Qué me calientan tus amigas, bajate del auto la c*cha de tu madre". Entre tanto, el supuesto infiel intentaba controlarla, le hablaba bajo y le pedía que parara el escándalo. "Matías cortala, qué te pensas que no me voy a dar cuenta" replicó ella a alguno de los que estaban dentro del rodado.

Al percibir que el conflicto se dilataría aún más, varios de los amigos decidieron irse en un auto gris que se acercó.

Los vecinos, que grabaron y viralizaron el video, reconocieron a la pareja en conflicto: una de las partes fue identificada como Márquez.