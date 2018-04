El anciano. Víctor Luis Marín fue internado en Caucete luego de que se le infectaran unas escaras en su espalda. Permaneció muchos meses en el hospital. En su caso intervino la Justicia.





A 15 días de que la Justicia de Caucete interviniera porque el PAMI no quería hacerse cargo de un anciano de 78 años que no puede caminar y que no tiene quién lo cuide, la obra social decidió darle contención al hombre. Ayer, la jueza de Paz del departamento, Luciana Salvá, dijo que el hombre será trasladado a un geriátrico del centro sanjuanino. Ahí, Víctor Luis Marín podrá ser atendido y contenido. El traslado sería hoy.



Tras la intervención de Salvá, el PAMI se presentó en el hospital y pidió los estudios médicos del hombre para ver qué solución daban. Es por esto que ayer, tras varios trámites, se decidió el traslado a un geriátrico. "Se demoró un poco más de lo pensado, pero lo bueno es que se encontró una institución adecuada para el anciano. Ahora emitimos un informe al banco para que cierre la cuenta donde Marín cobra el sueldo y para que cambie el apoderado. La idea es que ahora el geriátrico cobre la jubilación y el PAMI ponga la diferencia que falta para pagar la cuota mensual y los medicamentos", dijo la jueza y explicó que hasta ahora el sueldo era cobrado por un sobrino, quien se presentó a firmar todos los papeles de manera voluntaria para conseguir la ayuda.

El hombre pasó 4 meses internado en Caucete.

Marín fue amputado hace 35 años, después de que se le infectara una herida en un pie. Es oriundo de Bermejo y siempre vivió ahí, pero últimamente su salud se desmejoró. El anciano no tiene quién lo cuide, pues sus hermanos son mayores que él y sus sobrinos viven en Mendoza.



En este contexto y luego de que el personal del hospital de Caucete ayudara en varias ocasiones al hombre, que estuvo internado con grandes heridas en su espalda porque no era movilizado de su cama, la jueza de Paz del departamento emitió un oficio para que PAMI se responsabilice de este afiliado. Esto ocurrió, también después de que el personal del hospital y los familiares pidieron ayuda a la obra social y no tuvieran ninguna respuesta favorable.