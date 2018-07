POSTE DISTRIBUIDOR. El poste más grande cayó sobre el techo de dos locales que hay en la zona. Los trabajos de reparación fueron largos.

Un fuerte estruendo en el techo de un almacén, un poste que cayó a la orilla de la calle y la explosión de un transformador hicieron que vecinos de las inmediaciones de calle Sarmiento y Aberastain, en Santa Lucía, empezaran la mañana con un gran susto. Es que una columna del Distribuidor Balaguer, cayó sobre un local comercial y su caída hizo que cayera otro poste y que un tercero quedara apoyado en un árbol. La caída produjo un cortocircuito, que repercutió en los distribuidores Balaguer y Villa América, por lo que unas 17 cuadras quedaron sin luz. Desde Energía San Juan no informaron la cantidad de usuarios afectados en total.



Según datos oficiales, las zonas afectadas por los postes caídos fueron calle Sarmiento entre Aberastain y Balaguer, Balaguer entre Sarmiento y Libertador, Libertador y Pueyrredón, y la calle Landa entre Libertador y el Barrio Roque Sáenz Peña.

"El poste cayó solo. Una parte está en el techo del vecino y el resto en el de mi negocio".

DANIEL ROJO Comerciante

En la zona de la caía del poste hubo versiones encontradas. En un primer momento algunos efectivos policiales y los obreros de Energía San Juan dijeron que al parecer la caída había sido ocasionada por un camión. Sin embargo, los vecinos de la zona dijeron que el pilar distribuidor se cayó solo. Hasta anoche no quedaban claras las causas.

"Nos llevamos un gran susto. Desde la empresa dijeron que se harán cargo de los daños".

SERGIO FALITI Comerciante

El accidente ocurrió a las 9 de la mañana aproximadamente. Según los vecinos la mañana había comenzado igual a las demás, hasta que un fuerte estruendo los alertó. "No entendíamos qué pasaba, porque de inmediato la luz se cortó. Nos llevamos un susto importante. Hubo una explosión muy fuerte. Dicen que el transformador explotó por la caída de los postes", dijo una de las vecinas de la zona, mientras que otras personas se quejaron porque supuestamente el poste de hormigón, que sostiene al distribuidor de energía, estaba inclinado hacía mucho tiempo. Eso no fue todo. La caída de ese enorme poste y todos los cables, causó además que un segundo pilar (de madera) también terminara en el suelo. Cayó sobre la banquina de calle Sarmiento, en una zona donde hay paradas de colectivos. "De milagro no había nadie en la parada del micro. Esta zona es muy transitada y siempre hay gente en esta parada. Fue un susto con mucha suerte", dijo otro vecino de la zona.

EL SEGUNDO POSTE. Un pilar de madera también cayó. Este poste se desplomó junto a la parada de colectivos que hay en la esquina.

Este incidente causó que varias zonas quedaran sin luz. De hecho, en algunos sectores los cortes de energía se extendieron hasta pasadas las 17, afectando principalmente a vecinos de Santa Lucía. También hubo gente de Capital, cerca de la zona del incidente, que sufrió cortes de energía durante la jornada de ayer.



Después de haberse enterado del accidente, personal de Energía San Juan trabajó durante al menos 8 horas para poder sacar el poste de la zona, verificar los daños que causó en los techos de los vecinos afectados y poder restablecer el servicio a todos los usuarios que sufrieron la interrupción. En la zona, según la empresa de energía, hubo cinco cuadrillas trabajando. También estuvieron efectivos de la comisaría de Santa Lucía, pues el tránsito en esa zona estuvo cortado por seguridad.