La frase en la foto. Unas 50 mujeres, provenientes de diferentes reparticiones del Poder Ejecutivo, conformaron ayer la protesta contra la violencia de género, apuntando al acoso laboral.

La ola de manifestaciones bajo el lema "Mirá cómo nos ponemos" llegó ayer al Centro Cívico, con la foto simbólica que convoca a mujeres para protestar por la violencia de género y por el acoso y persecución laboral, y que nació luego de la denuncia de la actriz Thelma Fardin contra el actor Juan Darthés.



Unas 50 personas en total (por lo que algunas llegaron más tarde hubo 3 fotos en realidad) estuvieron en el ingreso al edificio por Libertador. Ana Paula Escobar, empleada del Ministerio de Educación, asumió la coordinación de la manifestación y reconoció que le llamó la atención encontrarse con un vallado y presencia policial en el sector de la convocatoria. "Esto sucede cuando se espera situaciones de violencia y acá lo único que queríamos hacer era una foto simbólica para decir que caiga la violencia", indicó.



Escobar también quiso resaltar que el reclamo es común de mujeres con pensamientos diversos: "La convocatoria era sin banderas ni gremios. Somos diversas, aunque estamos todas atravesadas por esta realidad, seamos pro aborto o pro vida". Y para graficar esa diversidad mencionó la adhesión de la Dirección de la Mujer y de agrupaciones, como Ni Una Menos, Recope, Juristas por la Igualdad de Género y Juntas y a la Izquierda.



Lucía Salinas, empleada del IPV, señaló que "al acoso psico-socio-laboral lo están sufriendo muchas compañeras y no tenemos respuestas. Ni los gremios se están poniendo al frente de esta problemática".



La titular de la Dirección de la Mujer, Adriana Ginestar, y la subdirectora, Victoria Benítez, fueron las dos funcionarias del Poder Ejecutivo presentes en la foto y también quienes encabezaron la delegación más numerosa, con 15 trabajadoras identificadas con una remera con la frase "No es no".



Ginestar indicó que más allá de ocupar un cargo público su presencia se debía a que "esto es un disparador para que en la sociedad podamos debatir y seguir hablando de esta problemática, que es la violencia contra las mujeres, para poder erradicarla por completo".



Foro de abogados



Hoy, a partir de las 13, también se realizará en el Foro de Abogados una manifestación bajo el lema "Mirá cómo nos Ponemos", en protesta contra la violencia de género.



Es la cuarta manifestación que convoca a todo el público en los últimos 10 días, surgidos en San Juan.