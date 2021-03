En burbuja. En virtud de la actual situación sanitaria, las camas para los evacuados fueron dispuestas en burbujas de 3 a 4 camas, con mamparas de separación.

Camiones con gente bajando colchones, niños corriendo y muchas caras de preocupación. A grandes rasgos, es el clima que pudo percibirse ayer en el estadio Marcelo García, uno de los tres centros de evacuación que dispusieron en Pocito para concentrar a las cerca de 100 familias afectadas por las lluvias que, compuestas casi todas por entre cuatro y seis miembros con mayoría de niños, la cifra se acercó a las 500 personas damnificadas, según datos oficiales.

Rodrigo Manzano, subsecretario de Producción del municipio de Pocito, que ayer colaboraba junto a más personal municipal abocado a esta tarea de dar asistencia a la gente, confirmó que no hubo que lamentar heridos ni el colapso de casas, pero sí que hubo pérdidas materiales como muebles y pertenencias, por el ingreso del agua a los hogares y las filtraciones en las viviendas.

El básico. Ayer acomodaban colchones y frazadas para los damnificados.

Además del estadio, las escuelas Luis Vernet y Tierra del Fuego son los otros dos lugares destinados a evacuados y según comentó Manzano, no descartan que se pueda agregar un cuarto sitio ya que la cifra de damnificados puede crecer. Los sitios habilitados para evacuados fueron escogidos según su área de influencia con las zonas afectadas. Es así que en el estadio hay gente de calle 12, calle 13 y Villa Aberastain, en la Luis Vernet familias de la calle 15, mientras que en la Tierra del Fuego principalmente hay vecinos de calle 14 y de la zona conocida como El Abanico.

Son muchas familias que coincidentemente pertenecen a las zonas que en enero pasado sufrieron el histórico sismo en forma particular, ya que allí se terminó identificando el epicentro del movimiento.

"En el terremoto se me cayó el techo de la pieza y ayer con la lluvia se me metió el agua, tuve que tener a los niños arriba de la mesa, se me mojaron los colchones y ahora estoy aquí hasta que mejore el tiempo", contó María Heredia, de Calle 11 y Costa Canal, evacuada con dos de su cuatro hijos, uno de 4 y otro de 13. Rocío Carmona, del barrio Las Piedritas II, vive una situación similar y está en el estadio con su esposo y sus niñas de 2 y 4 años. Con el terremoto se le cayó el techo y se le "partió la casa en dos", según describió, por lo que la lluvia de ayer sirvió para complicar una situación ya de por sí difícil. "Teníamos partida la parte del techo que une las cañas y el peso del granizo que cayó me atravesó el nylon y quedó todo acumulado en el colchón", contó Rocío. Otro de los departamentos en los que se evaluó la evacuación fue en Rivadavia, pero las familias prefirieron quedarse en sus domicilios. Según el municipio, se relevó la situación de unas 700 familias de las cuales 200 requirieron de asistencia inmediata.

Protocolo Covid. Higiene de manos y barbijos no dejaron de estar presentes.

Otras aristas

Enviaron brigadas para atender la salud

Para contener a los afectados por el temporal, el ministerio de Salud dispuso de brigadas de atención sanitaria con el fin de evaluar el estado general. Estas intervenciones se realizan bajo los protocolos sanitarios establecidos por el Comité Operativo de Emergencia (COE) San Juan, que indican el cumplimiento de la distancia social, el uso de cubreboca y la correcta higiene de manos. En Pocito y a cargo de la médica directora del hospital Federico Cantoni, Ivana Videla, el equipo de salud se encuentra en terreno con la realización de controles preventivos por coronavirus, además de medidas vinculadas a la prevención de la proliferación del dengue y el uso seguro del agua. En otras zonas sanitarias como las II y la III se realizan controles en Bermejo, mientras que en la IV, el equipo de los centros de atención primaria de La Bebida, Calingasta y Ullum realiza relevamientos.

Se concentró todo en el Valle del Tulum

La lluvia de ayer descargó en San Juan 23 mm, lo que significa que en el primer día de marzo llovió la media habitual para todo el mes de febrero. Sin embargo lo llamativo del caso y a lo que el meteorólogo Germán Poblete llamó "singularidad" es que la lluvias se concentraron en el Valle de Tulum, situación que para que se vuelva a repetir se deberán reiterar las mismas condiciones: el ingreso en superficie de una masa cálida y húmeda procedente del sur de Brasil, Paraguay y Formosa, con el encuentro de una baja fría segregada en altura que favoreció la conformación de cumulus nimbus o nubes de tormenta. En marzo y según el experto, la media habitual en de 16,7 mm y lo común para esta instancia del año es que se produzcan lluvias pero dispersas y aisladas. Para hoy sigue la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas y para el miércoles el remanente de la tormenta del lunes.