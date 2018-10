Un día particular. El historietista Chanti transformó las clases del viernes del Colegio "Los Olivos" en un día especial para los alumnos, quienes lo escucharon atentamente y luego esperaron pacientemente por un autógrafo.

Viernes, suena el timbre que indica que el día de clases ha terminado y no hay ansiedad en los alumnos que asisten al colegio "Los Olivos" en retirarse, lo habitual en cualquier establecimiento educativo. De hecho, una larga cola de 30 metros que nacía de una sala vidriada indicaba que ayer, los porteros iban a cerrar mucho después. Y en ella, dedicando autógrafos sin parar, el historietista Chanti, autor de "Mayor y Menor" entre otros, sabiendo que iba a demorar su regreso a Mendoza por el impacto que causó su presencia, a la altura de una estrella del mundo artístico.





"Me invitaron en agosto para participar en este proyecto que llevan adelante, que se llama "Leer para Soñar" y me gustó la propuesta. Aparte este año no había venido a San Juan", contó el mendocino que siempre recuerda a esta provincia porque aquí ocurrió su debut profesional, con la historia "Mate y Bombilla" que se publicaba en DIARIO DE CUYO en los años "90.

Me hicieron sentir muy bien. La historieta puede ser el acceso al interés por la lectura. CHANTI Historietista

La expectativa de su arribo ya era evidente por los afiches de bienvenida en el hall de acceso y en una galería. El artista dio tres charlas, a los alumnos de segundo, cuarto y quinto grado, respectivamente. Aunque en cada recreo y a la salida de clases, todo el colegio quería quedarse con un autógrafo estampado en alguna de sus publicaciones que ahí mismo compraban, en un stand montado para la ocasión. Mientras comenzaba la primera charla de Santiago Gonzáles Riga -su nombre en el DNI-, con los chicos de quinto, uno de segundo se retiraba antes de tiempo. Es que se había levantado con síntomas de alguna enfermedad, pero insistió que quería ir a la escuela, solamente para ver a Chanti. Pero a pesar de su esfuerzo, debía guardar reposo.





El propósito de las charlas era que el guionista e ilustrador contara los aspectos básicos de su oficio. Les hablaba de cómo se prepara una historieta y fue usando sus propias publicaciones como ejemplo. "Los chicos estaban muy atentos, interesados y participativos. Son demostraciones de cariño muy lindas", reconoció Chanti.





El taller habilitaba a las preguntas de los estudiantes. "Desde cuándo me gustaba hacer esto y cuánto tiempo se tarda en hacer una historieta, por ejemplo. Pasaba muy rápido el tiempo", agregó.





"El propósito es incentivar la lectura. Los chicos ahora están muy ansiosos por leer. Lo bueno es que la historieta sirve para acercar a los niños a la lectura, para que luego incorporen otros libros", redondeó Chanti, quien pertenece al movimiento "Banda Dibujada", que se dedica a la promoción y difusión de la historieta infantil. Por lo que pasó ayer en ese colegio, la sonrisa estaba perfectamente dibujada en el invitado especial, los docentes y los alumnos-fans.

Acercarse a los libros

Mucho más que leer

María Laura García, directora del colegio, afirmó que uno de los objetivos del programa "Leer para Soñar" es que los chicos también incorporan que no se hace todo de forma inmediata y así aprenden a manejar la ansiedad que eso produce.

Figuras

El programa es coordinado por las docentes Ana María Avila, Eliana Olivera y Mariela Morales. Ya participaron antes el ajedrecista Román Herrmann y el motociclista Juani Rodríguez. Para el próximo mes, estará invitada Jocelyn Mauro, la Reina del Sol.

El autor y su obra

Chanti contó que "Mayor y Menor" sigue siendo la historieta que le da las mayores repercusiones. "Escriben niños de 5 años contando que empiezan a leer con esta historieta y también adultos de 85, para compartir lo que la disfrutan", reconoció el artista.