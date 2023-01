A pleno. Los chicos de la Colonia de Verano en el Barrio Rivadavia Norte aprovechan cada segundo para divertiste a pleno cada vez que les toca el turno de ingresar al piletín.

Se la trajeron los Reyes Magos a los pocos días de que arrancaran las actividades y cuando aún creían que se perderían la diversión de darse un chapuzón. Y se convirtió en el mejor regalo que pudieron recibir, según dijeron ellos mismos. Se trata de un piletín de lona que usan los chicos que participan en la Colonia de Verano que funciona en la Unión Vecinal Barrio Rivadavia Norte, en Rivadavia. Lo hacen en postas y con mucha creatividad para aprovechar su espacio.



Además de la diversión creativa, en esta colonia los chicos también profesan su amor a la Patria. Todos los días, antes de dar inicio a las actividades programadas, izan la bandera y cantan el himno nacional.



Es la primera vez que se usan las instalaciones de esta unión vecinal como sede de una colonia y con las mismas actividades que se realizan en los demás centros, aunque no desde el inicio. "Arrancamos sin las actividades acuáticas porque en el lugar no hay pileta. Pero, para Reyes Magos, los chicos recibieron una de regalo por parte de Desarrollo Humano y la usan aunque esté fresco", dijo Felipe Builes, coordinador de esta colonia.

Traslado. Para las actividades deportivas, los chicos utilizan el polideportivo del Rivadavia Norte que queda a una cuadra de la Unión Vecinal.



Desde las 9.30, los chicos ya hacen fila para ingresar al piletín, aunque no hace tanto calor. Pero ninguno se queja o deja pasar su turno. Saben que sólo tendrán entre 25 y 30 minutos para disfrutar del agua.



Con saltos y movimientos de brazos y piernas comienzan a entrar en calor para comenzar con la clase de natación estratégicamente ubicados para usar el espacio sin hacerse daño. Se colocan en zig zag para no pegarle al resto cuando realizan el pataleo.

Arte. Con materiales reciclables y diferentes tipos de pinturas, los chicos realizan artesanías con el fin de participar en el cuidado del ambiente.

Pero, pese al poco espacio disponible, los chicos se las ingenian para divertirse. Algunos se entretienen salpicándoles agua a los que están fuera del piletín realizando otras actividades o participando de la búsqueda del tesoro acuático, uno de sus entretenimientos preferidos. "Hora de la competencia", dice el profesor mientras tira al agua un puñado de figuras de peces y pulpos realizados en gomaeva. Inmediatamente se zambullen, ya que el que más imágenes junte será el ganador.



Se termina el turno y los chicos deben abandonar el piletín, y lo hacen con el mismo entusiasmo con el que ingresaron al mismo. Es que ahora participarán en las demás actividades deportivas, artísticas y recreativas. Pero primero quieren reponer las energías que dejaron en el agua. La mayoría pasa por la cocina para pedir un bollito de pan o una naranja a modo de colación y a la espera del almuerzo, que ya está en marcha. "¡Qué rico olor!", dice uno de los chicos aspirando profundo. Es el aroma de las milanesas, que ya están listas.

El más patriota

Máximo Maturano tiene 6 años y se destaca por su patriotismo. Todos los días quiere pasar a izar la bandera y, además, canta el himno con voz fuerte y con la mano derecha apoyada sobre su pecho. "Me gusta mucho cantar el himno y ya me lo sé entero. No me costó aprender la letra", sostuvo el niño.

Participantes

100 niños participan de la Colonia de Verano en la Unión Vecinal Barrio Rivadavia Norte. A diferencia de otros centros, no hay adultos mayores. Dos de los chicos tienen discapacidad.

Aprendizaje

En esta colonia los chicos aprenden sobre la "ética del cuidado" que incluye charlas sobre la no violencia y la importancia de cuidarse unos a otros, práctica de RCP y primeros auxilios, y conocer a qué números llamar para pedir ayuda en caso de emergencia como son los de la Policía o del servicio de ambulancia.

EL PERSONAL

Esta colonia cuenta con 14 adultos responsables de cuidar, enseñar y entretener a los chicos que asisten a la misma.





POSTALES

Los diferentes grupos de niñas están preparando y ensayando coreografías de baile que pondrán en escena el próximo martes cuando se realice el cierre de esta Colonia de Verano que funciona en la Unión Vecinal Barrio Rivadavia Norte. A este acto podrán asistir los padres de todos los chicos.